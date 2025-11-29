Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio

Teñida. La menor cambió la fisonomía, pero igual la atraparon / web

La adolescente acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte en Lanús fue detenida tras un allanamiento de urgencia en la localidad bonaerense de La Matanza.

Según confirmaron fuentes policiales, la menor de 16 años se encontraba en la casa de un familiar, se había teñido el pelo para no ser reconocida y fue trasladada hacia la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil 2, de Lomas de Zamora, a cargo de Hernán Ceruti.

En las últimas horas se habían ordenado realizar procedimientos en seis domicilios en busca de la menor, de los cuales todos arrojaron resultado negativo.

Uno de los lugares allanados fue en la celda 3 del pabellón 8 de la Unidad Carcelaria N° 40, donde se secuestró un celular. Allí se encuentra preso Martín Ramón Mena, padre de la imputada.

La adolescente está acusada de haber apuñalado a su novio, quien murió por las graves heridas. Se comprobó que la víctima sufría constante violencia de género.

Un dato trascendente es que fue la menor quien dio aviso al 911 y explicó que su novio se había lastimado al tratar de saltar la reja ubicada en el frente de la casa.

Sin embargo, los médicos del SAME que llegaron a la escena constataron que las heridas que presentaba la víctima correspondían a un ataque con arma blanca.

Durante la primera revisión del cadáver, los profesionales señalaron que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra un poco más abajo.

En los últimos días, salieron a la luz más escabrosos detalles de la tormentosa relación que existía entre ambos antes del fatal desenlace.

Tóxica, manipuladora y controladora. Así fue cómo describieron Macarena y Tamara, dos de los siete hermanos que tenía la víctima, a M. N. N., la principal sospechosa de haber cometido el asesinato.

Según contó Macarena, la principal sospechosa no dejaba que Santiago estuviera con su familia, lo cual atribuye a que ella no tenía un buen vínculo con su círculo familiar.

“Le decía que era una mariquita, una pollerita de mamá, y no era así”, sostuvo sobre los constantes maltratos que sufría el joven de 20 años.

Del calvario que sufría a diario el joven eran testigos sus propios vecinos, que observaban cómo M. N. N. lo golpeaba ay lo insultaba. Ejemplo de ello son las reiteradas oportunidades en las que ella le pegaba y él, sumiso, se quedaba en la esquina a la espera de que ella decidiera abrirle la puerta.

Desde el entorno familiar del joven veían como llegaba rasguñado y golpeado cada vez que los visitaba. Incluso, él mismo se encargaba de poner excusas para deslindar de responsabilidades a su pareja.

“Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’. Y él le decía que se había cortado con la cadena (de su moto). Y era mentira, ella le pegaba”, reiteró Macarena.

MÁS DOLOR

Ayer la mamá de la víctima, Estela, recordó entre lágrimas: “Él me decía: ‘Yo la amo’. El amor que sentía por ella lo mató. Me dejó sin vida, nos dejó destrozados. Ayer tuve que enterrar a mi hijo, estaba todo frío y congelado. Él tenía una vida y una familia”.

“A mí me arrancó la vida. Ella mató a mi hijo pero me mató a mí también”, sumó apesadumbrada.

“Ella estaba en mi casa, era como una hija más. Yo la esperaba con la comida y después descubrí que le estaba pegando a mi hijo así que le dije que se vaya a su casa”, agregó.

“No sabíamos quién era, pero después mi hijo me contó que ella venía de una familia jodida, que eran narcos”, manifestó.

Por otra parte, “Cacho”, el padre de Santiago, dijo que sintió que su hijo estaba atemorizado. “Para mí que ella lo quiso sacar de casa y alejar de todos. Después ya no venía más”.

En tanto, el abogado de la familia y pareja de Cinthia Fernández, Roberto Castillo, sostuvo que el primer paso es esclarecer cómo ocurrió el homicidio y apuntó contra el accionar policial.

“Ellos la dejaron escapar y dejaron que se vaya como si nada. La Policía impidió secuestrar la moto de Santiago, que tenía sangre”, expresó a un canal de noticias.