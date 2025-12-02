Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Megaoperativo en Provincia por abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia: más 100 allanamientos, algunos en La Plata

Megaoperativo en Provincia por abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia: más 100 allanamientos, algunos en La Plata
2 de Diciembre de 2025 | 19:51

Escuchar esta nota

Un megaoperativo se desplegó este martes en la provincia de Buenos Aires, donde fuerzas judiciales y policiales realizaron 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades, en el marco de la Operación Protección de las Infancias VI. El objetivo: desbaratar redes de abuso sexual infantil, grooming y ciberpedofilia, atacando de manera integral los delitos vinculados al acoso en línea y la distribución, tenencia o producción de material de abuso sexual infantil (MASI). La operación, impulsada por fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, buscó desbaratar redes de agresores sexuales, perseguir la distribución y producción de material de abuso infantil y prevenir el acoso sexual en línea.

Los allanamientos abarcaron los departamentos judiciales de: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado, se investigaron 112 personas (103 hombres y 9 mujeres), con edades entre 13 y 62 años, incluyendo 3 menores que compartieron material ilegal. Entre los involucrados, 4 trabajaban con niños y adolescentes y 2 pertenecen a fuerzas de seguridad. Se identificaron 40 menores convivientes con los investigados.

En los procedimientos se incautaron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y un arma de fuego, y se realizaron 32 triages digitales para continuar con la investigación.

La operación contó con la participación de fiscales de toda la provincia, entre ellos María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda), María Fernanda Wilhelm y Oscar Maidana (Lanús), Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul), Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata), y muchos otros especialistas de Mar del Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Nicolás y Zárate-Campana.

Además, participaron fuerzas de seguridad y expertos en cibercrimen, incluyendo la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes de delitos sexuales en línea.

La sexta edición de la operación reafirma el compromiso de la provincia en la lucha contra el abuso sexual infantil, combinando acción judicial, trabajo policial coordinado y tecnología avanzada para desarticular redes que vulneran la infancia.
 

