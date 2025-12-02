Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami

Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami
2 de Diciembre de 2025 | 18:28

Cinco turistas argentinos fueron detenidos este domingo en Miami acusados de protagonizar una serie de robos en locales del Dolphin Mall, uno de los shoppings más concurridos por viajeros extranjeros. Según el informe difundido por la Policía de Sweetwater y replicado por medios locales, los arrestados tienen entre 41 y 49 años y enfrentan cargos por robo minorista y defraudación.

Los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando los agentes recibieron una denuncia por múltiples hurtos en locales de North Face, Tommy Hilfiger, Burlington, Columbia y otras tiendas del complejo. Tras revisar las cámaras de seguridad, la policía detectó la presencia de los cinco sospechosos y siguió sus movimientos dentro del mall.

El modus operandi

De acuerdo con NBC 6, parte del grupo ingresó primero a Burlington, donde tomó varias valijas y salió sin pagar. Con ese equipaje ya robado, los acusados continuaron su recorrido por distintas tiendas del shopping.

En locales de Columbia y North Face, siempre según el parte policial, habrían cargado la ropa dentro de las valijas para luego retirarse sin pasar por caja.

Cuando los agentes finalmente intervinieron, cuatro de los cinco turistas tenían en su poder productos por un valor aproximado de 2.000 dólares, entre prendas y equipaje.

Quiénes son los detenidos

Los acusados fueron identificados como:

Diego Luis Xiccato (46)

Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49)

Sebastián Luis Moya (41)

Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49)

Juan Pablo Rua (45)

Según información disponible en redes sociales, Rue figura como residente de Mendoza, al igual que el resto del grupo. Aparo, en tanto, se dedicaría al comercio y es aficionado a las motos.

Los cinco tenían previsto regresar a la Argentina este lunes, pero deberán enfrentar los cargos ante la Justicia local.

