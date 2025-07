Sonó la alarma de un auto e hizo correr a un delincuente en La Plata

En las últimas horas, un hombre intentó robar un auto estacionado en la vereda, pero la alarma se activó justo cuando logró forzar la puerta y escapó corriendo sin llevarse nada. El hecho ocurrió el sábado a las 4.30 en 116 entre 526 y 527, en la localidad de Tolosa.

Desde la Asamblea Vecinal de Tolosa denunciaron que los hechos de inseguridad no paran de repetirse y expresaron su preocupación por la falta de respuestas. "No tenemos descanso, así no se puede vivir", aseguraron con indignación. Reclaman mayor presencia policial y acciones concretas para frenar los ataques.

Debido a estos hechos, la zona sigue en alerta y los vecinos piden respuestas urgentes.