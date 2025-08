“Pampita la fajó”: la verdad detrás del “palta-gate”

Ha pasado una década desde el palta-gate, cuando Pampita encontró en el motorhome de su pareja, Benjamín Vicuña, durante la filmación de “El hilo rojo” mucho olor a sexo. Y a La China Suárez, claro, con su manta de Nepal. Pero, a diez, años, sigue siendo uno de los escándalos más sonados de la farándula argentina, y con repercusiones en este presente copado por La China, Icardi y Wanda.

Al respecto, Ángel De Brito decidió que ya había pasado mucho tiempo, y contó algunos pormenores de lo que fue aquel motorhome. El periodista contaba que a Pampita la vio en su mejor versión con Pico Mónaco, cuando confesó cuál fue la peor versión que le vio: “La peor, obviamente, fue la separación con Vicuña, porque lo sufrió muchísimo. Sintió que su proyecto de familia se le fue por una infidelidad, pero por una que vio con sus ojos in fraganti, porque todas las otras las había escuchado”.

De Brito contó que en aquella ocasión, ante el aluvión de información, empezó a mensajearse con Pampita. Y ella le fue contando cómo fueron en realidad los hechos.

“Empieza el rumor de la China que andaban y yo empiezo a hablar con gente de la filmación que me confirman que tenían un vínculo. Le llega a ella, ella estaba en un restaurante de Costanera. La filmación estaba transcurriendo ahí, a unos metros del lugar, no sé en qué parte exactamente de la costanera. Alguien le avisa de la filmación, Pampita se va, agarra el auto, deja la comida, abandona la mesa y se va con sus amigas a la filmación. Primero va a un motorhome, no le emboca, después se va al otro y ahí los emboca in fraganti. Vio eso y enloqueció”, detalló Ángel.

De Brito contó además que La China le juró por su hija Rufina que no estaba en una relación con Vicuña: “Me contó su versión y Pampita la fajó. En ese momento se dijo que le había roto una costilla a Vicuña”.