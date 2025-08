Regresó Sergio Lapegüe y aclaró versiones sobre su salud

En su regreso a Lape Club Social , Sergio Lapegüe dedicó los primeros minutos a hablar sobre el episodio que lo obligó a abandonar el estudio el día anterior.

Así, el conductor tiró: "Me agarra, me desmayo. Empiezo a sentirme mal cuando hablan de Boca", generando risas en el set, al tiempo que agregó: "Me agarró como una especie de bajón de presión, rápido una enfermera estuvo a los cinco minutos, después vino la ambulancia y me llevaron al hospital, que está bien porque uno se tiene que hacer los controles y cuidarse", aseguró Sergio.

Por otra parte, señaló: "Así que estoy bien, gracias a la gente de América y a todos los mensajes de ustedes, menos a uno que dice que yo me había muerto: los muertos que vos matás, gozan de buena salud", citando con ironía el famoso verso de Martín Fierro para cerrar el tema.

Vale destacar que, la situación trascendió el ámbito del programa cuando Bochi, su esposa, participó en las redes para denunciar la crueldad de algunos usuarios.