Russo se aferró al cargo y confía en los jugadores

En medio de la crisis futbolística que vive y a pocas días del esperado clásico ante Racing, Miguel Ángel Russo rompió el silencio y buscó aferrarse a cargo en una conferencia de prensa en la que se refirió al momento del equipo y a los borrados. Con tono firme, el entrenador Xeneize ratificó su confianza en los jugadores, desdramatizó las versiones mediáticas y pidió dejar en paz a su entorno familiar.

En primer lugar, se refirió al duro encuentro que se le viene al equipo: “Estamos bien, trabajando mucho. Sabemos que para nosotros es importante ganar y que vamos a enfrentar a un rival difícil. Esto es Boca. La Bombonera te exige ganar”.

Consultado por el manejo interno del plantel, Russo fue claro y se refirió a las charlas que tuvo con los protagonistas tras días convulsionados: “Hablo con todos. Hablo de forma grupal, es la mejor manera de que todos te entiendan. Acá se hace un bombo sin saber cómo es un plantel, cómo son mis manejos y mis formas”.

Ademas, agregó con firmeza un pedido a la prensa: “Déjenlo tranquilo a mi hijo. No busquen cosas donde no las hay”, en relación a las preguntas que le hicieron a su hijo en el partido que disputó Tigre.

Sobre el funcionamiento del equipo, Russo se mostró optimista y además se refirió a un posible cambio de posición de Paredes: “No me gusta perder, me duele. Es mi forma de vida. Todos estamos buscando que gane Boca. Paredes juega de la manera que juega él y tuvimos una semana de trabajo muy buena. No pienso en nada negativo”.

También hizo una reflexión sobre la rotación y los nombres propios: “Hoy el once de memoria es relativo”, dijo, al ser consultado por posibles cambios en el equipo. Además, valoró al próximo rival: “Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente y en los míos”.

Por último, se refirió a la polémica salida de Miguel Merentiel en el último partido ante Huracán y bajó el tono: “Tampoco hubo mucho por aclarar”.

Boca se prepara para un clásico de alta exigencia y Russo lo sabe. Pero no duda: “Esto siempre es Boca, tenés la obligación de ganar”.

Con respecto a las situaciones de Rojo, Saracchi y Lema, quienes fueron apartados, dejó en claro: “Es una decisión del club. Por algo se llega a esa situación. El mismo mensaje es para todos, para el que demuestre intenciones, ganas y forma. Voy a estar contento, estamos bien y en definitiva, la clave es mejorar en un fútbol muy competitivo”.

Además destacó que ve mejor a Fabra y que lo tiene en cuenta: “He hablado con Frank, lo conozco bien, pensá que en 2020 era Fabra, Cardona y Villa. Hablé con él, recibió ofertas de otros lados pero en Argentina juega solo en Boca, se va recuperando y manteniendo su nivel. Esas cosas escucharlas me gustan y marcaron una línea”. Más allá que tiene el respaldo de Riquelme, los resultados demandarán el futuro del entrenador. Nadie puede asegurar que pasaría en caso de una derrota ante Racing.