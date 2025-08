De la desconfianza por el arsénico al gasto: alternativas para evitar el agua de la canilla en La Plata

La noticia sobre la detección de niveles de arsénico que encienden la luz amarilla en cuatro zonas de La Plata puso nuevamente el foco sobre la confianza en la canilla y un procedimiento extendido, consistente en el intento de mejorar lo que viene por la red o directamente esquivarlo.

Como evidencia del cuadro, varios platenses afirmaron que algunas de las alternativas para evitar el servicio de grifo van desde la compra de purificadores o bidones de agua, hasta el método infalible de hervirla para así, evitar gastos extras.

“No tomo agua de la canilla desde que tengo memoria. En mi infancia no lo hacíamos por un tema de salud, nunca fue buena el agua de La Plata. Y ahora que soy sola y jubilada, no me alcanza ni para comprarme un bidón, entonces lo que hago es hervirla, la dejo enfriar y lleno botellas para poder tomarla”, comentó Soemia, frentista de la zona de la estación de trenes.

A pesar de que ésta sea una de las soluciones rápidas y sin costo adicional, el proceso de ebullición solo es suficiente para matar bacterias, virus y otros microorganismos pero no elimina todos los contaminantes. “Si bien se recomienda hervir el agua por al menos un minuto para asegurar su potabilidad, yo lo hago por 5 y no le pongo lavandina”, explicó Soemia.

La calidad del agua potable en la Región, no solo ha generado inquietud entre los vecinos, quienes buscan diversas alternativas para asegurar un consumo seguro y de calidad en sus hogares, sino que obligó a realizar gastos extras que no estaban planificados en las calculadoras del mes.

“Hace 30 años que no utilizo el agua del grifo y tengo el purificador. Sé que mantenerlo es caro porque los filtros no son económicos, pero me los regala mi hija”, expresó Ana María, vecina del casco urbano.

Los purificadores de agua, vienen en diversas formas, tamaños y colores y se han convertido en un de los sistemas de filtrado más avanzados y populares que se encuentran en los hogares platenses. Estos dispositivos funcionan eliminando impurezas, cloro y otros contaminantes (incluido el arsénico), mejorando significativamente el sabor, color y el olor del agua de la canilla. Su principal ventaja es la comodidad y la reducción de residuos plásticos, lo que los convierte en una opción ecológica a largo plazo.

Todo dependerá de la marca y los litros que puede filtrar. Entre las opciones más económicas se pueden conseguir variantes desde $113.000 con eliminación de cloro o $183.000 con una limpieza más profunda, hasta los $590.000 o $750.000 con garantía de 36 meses incluida.

“Vivo en un edificio de 50 años, con cañerías deterioradas. Se suma que no le tengo confianza al agua que trae la red. Entonces, a los 17 mil pesos que pago a ABSA le sumo la cuota del purificador; son 36 mil pesos por mes”, resumió Mercedes.

Junto con eso hay que reponer los filtros de cambio trimestral, semestral o anual y se pueden conseguir desde los $25.000 por unidad.

“Antes en Laprida, mi pueblo, estaba acostumbrado a tomar agua de la canilla. Allá es normal porque, además, es rica. Cuando me vine a estudiar y probé el agua de acá, no la pude beber. Tiene gusto y olor a lavandina”, remarcó Franco, estudiante de la UNLP. “En la casa somos dos y consumimos de bidón de una sodería que trae a domicilio, antes comprábamos botellas en supermercado y era muy caro. Ahora, nos sale 5 mil pesos y gastamos uno por semana, por lo que por mes serán 5 y da un total de 25 mil”.

agosto, otra suba del servicio

A fines de julio, ABSA oficializó su tercer aumento para el octavo mes del año, lo que no solo elevó las facturas a un promedio de casi 9.000 pesos, sino también el malestar de sus usuarios. Por lo que, por ejemplo, un departamento de 50 metros cuadrados ubicado en el centro de La Plata que abonaba 12.800 pesos en abril, pasó 13.970.