“Cuando vas a jugar por Copa entre semana, hay que respetar las 72 horas de descanso”

El DT rescató el trabajo de los suyos, expresó que manejaron el trámite y apuntó contra Superliga: “no tuvimos la suerte de otros”

| Publicado en Edición Impresa

SANTA FE

Enviados Especiales

Finalizado el partido, Troglio enfrentó los micrófonos y realizó su análisis del mismo. “Pensamos que íbamos a padecer un poco más y no lo sufrimos para nada”, comenzó el DT. “Tuvimos el gol y una contra que atajó Alexis. Manejamos el trámite, fuimos a buscarlo el segundo tiempo y generamos las mejores situaciones. Pero el fútbol tiene esto, a veces lo ganás con un detalle y a veces lo perdés con un detalle”, expresó conforme con lo realizado.

Seguidamente hizo referencia al cansancio y al lapso transcurrido luego del partido con Boca. “Los jugadores terminaron cansados como los de Unión. Yo sigo sosteniendo algo y es que no hay excusas. Pero cuando vos vas a jugar una copa entre semana, hay que respetar las 72 horas. Habría que haber puesto este partido a las 21 o mañana (por hoy) a las 19”, manifestó Troglio. “Hay que buscarle la vuelta a los equipos que juegan entre semana. No tuvimos la suerte que tuvieron los equipos que juegan el martes, que le suspendieron el partido a los dos. De casualidad se suspendió para los dos. Hay que tener esas posibilidades que nosotros no tenemos. Pero se jugó y la verdad que los muchachos respondieron a full”, concluyó.

Sobre la ausencia de Gómez, el entrenador fue claro: “No sé si se sintió. El equipo jugó bien y generó situaciones. Es lógico que Matías te da mucho vértigo por ese lado, pero el equipo generó más situaciones que Unión. Controló el partido y no sufrió, pero perdió, que es lo que te queda”, simplificó. “Entonces, en el análisis, por ahí te quedás con el que faltó. El equipo siguió jugando a lo mismo que venía jugando y le faltó un poco de suerte en esos instantes finales como para poder empatar el partido”, agregó.

La polémica por las horas de descanso volvió a ponerse sobre el tapete y Troglio reforzó su idea inicial. “El análisis no tiene que hacerlo Gimnasia o la dirigencia de Gimnasia. El análisis lo tienen que hacer los que manejan el fútbol”, manifestó. “Hay un solo partido entre semana. Jugamos nosotros y Boca. Con esos que jugaron, hay que buscar la forma de acomodarlo para que se cumplan las 72 horas antes de volver a jugar. No que jueguen a las 58 o 60 horas con 35 grados de calor a las 15:30 en Santa Fe. No es tan difícil. Era ponerlo a las 21. Boca juega a la noche hoy (por ayer)”, reconoció. Y luego añadió, “esto es histórico. En Europa también pasa lo mismo. Y es igual acá, en este fútbol, con los equipos grandes. Hay que aceptarlo porque es la realidad y no se puede hacer nada. Está mal, pero hay que aceptarlo”, finalizó.

“NO SE NOS DIERON LAS COSAS”

Hurtado también expresó sus sensaciones luego de una derrota con tinte de injusticia. “No se nos dieron las cosas. Estuvimos cerquita, llegamos bastantes veces, pero no pudimos concretar. Son cosas del fútbol”, comenzó. “El primer tiempo nos costó, pero después pudimos acomodarnos. Está haciendo mucho calor y eso y el cansancio, nos debilitó un poco”, concluyó.