El Chino Benítez no piensa en cambios para el duelo frente a San Lorenzo en Mendoza

Todo parece indicar que el miércoles saltarán a la cancha los mismos que iban a jugar el sábado pasado frente a Newell’s

El plantel profesional de Estudiantes no tuvo descanso este fin de semana y ayer entrenó por la mañana en la cancha principal del Country Club pensando en el duelo del próximo miércoles frente a San Lorenzo, por los octavos de final de la Copa Argentina. Leandro Benítez está ultimando detalles en el armado del once inicial, pero todo parece indicar que no hará modificaciones.

Por ende, y sino surge ningún contratiempo de último momento, el Pincha irá en busca de los cuartos de final del certamen con los siguientes futbolistas: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Fabián Noguera, Gastón Campi, Iván Erquiaga; Rodrigo Braña; Pablo Lugüercio, Fernando Zuqui, Lucas Rodríguez, Matías Pellegrini; y Francisco Apaolaza.

Las principales dudas del entrenador, en cuenta a nombres, está en el banco de los suplentes. Jonatan Schunke (meningitis) e Iván Gómez (desgarro) están descartados, mientras que el cuerpo médico evaluará a Mariano Pavone para ver como se encuentra. Vale recordar que el Tanque sufrió el pasado viernes una contractura en su cuadriceps izquierdo que lo desafectó de los convocados para el encuentro ante Newell’s, que finalmente no se disputó por culpa de la lluvia.

Según marca la agenda del plan tel pincharrata, hoy el Chino hablará en conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino y, en horas de la tarde, dará a conocer la lista de jugadores que mañana volarán hacia tierras mendocinas a la espera del encuentro del miércoles ante San Lorenzo.

VISITAS DESDE TEL AVIV

El vicepresidente de la Filial “Ruso Prátola” de Tel Aviv (Israel), Udy Grimberg, se encuentra en nuestro país y ayer dijo presente en el Country Club, en donde pudo tomar contacto con los futbolistas albirrojas y sacarse fotos.

Días atrás había tenido la posibilidad de tener un encuentro con Alejandro Sabella en su casa y, además, visitó a Jonatan Schunke en el instituto médico donde se encuentra internado.