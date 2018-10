El Cuervo se entrenó con la mente en Estudiantes

| Publicado en Edición Impresa

Tras la suspensión de su encuentra ante Atlético Tucumán del sábado por las lluvias, el plantel de San Lorenzo entrenó ayer por la mañana en la Ciudad Deportiva con la cabeza puesta en el duelo frente a Estudiantes del miércoles por la Copa Argentina. Tras la eliminación en la Sudamericana la semana pasada en manos de Nacional, el equipo azulgrana no quiere volver a sufrir otro golpe en un año lleno de altibajos.

Claudio Biaggio, el cuestionado entrenador del Cuervo, aún no tiene confirmado cuál será el once inicial que jugará en tierras mendocinas, pero se espera el regreso de los jugadores que ayer no iban a ir desde el arranque ante el Decano como Fabricio Coloccini, Gabriel Rojas, Pablo Mouche y Ariel Rojas. Igualmente en los entrenamiento de hoy y mañana se sabrá con más precisión la intención del técnico.

En cuanto a la práctica que se llevó a cabo ayer en horario matutino, el cuerpo técnico dispuso un trabajo de fútbol en espacios reducidos y tareas de precisión donde Fernando Belluschi, quien el viernes jugó 45 minutos con la Reserva tras su dura lesión, trabajó sin inconvenientes. Si bien aún restan un día para el viaje a Mendoza, la gran incógnita será saber si el histórico jugador será convocado por el Pampa para integrar la lista y viajar con los concentrados.

Los futbolistas de San Lorenzo volverán a entrenar hoy por la mañana en su predio ubicado en el Bajo Flores y, en horas de la tarde, se espera que el cuerpo técnico comunique quienes son los convocados. Al igual que Estudiantes, la delegación azulgrana viajará el martes hacia la capital de la provincia de Mendoza.