Respaldo para el Chino Benítez y un mensaje: “Llegar a diciembre”

Los principales directivos están convencidos que interrumpir el proceso sería un error. “El balance será a fin de año”, coinciden

En Estudiantes los últimos resultados no pasaron desapercibidos, más allá de los discursos de rutina de los protagonistas y del silencio de los dirigentes. El mal momento y el Promedio que se avecina fueron el tema principal en la reunión del martes por la tarde de la mesa chica.

“Respaldo al Chino Benítez y llegar de la mejor manera a diciembre”. Ese fue el único mensaje que trascendió de lo charlado en el Country, en donde estuvieron los principales dirigentes de la CD que preside Juan Sebastián Verón.

El mensaje fue claro: apoyar al actual entrenador, quien se tuvo que hacer cargo del plantel con pocos recursos, y sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta diciembre, cuando empezará un mercado de pases bien movido, con al menos un defensor, dos volantes y un delantero.

Nombres hay varios arriba de la mesa. Siempre aparece el de José Sosa, un jugador por el que se viene charlando desde hace hace años. Fuentes muy cercanas a la secretaría técnica dijeron: “Es imposible”.

Por lo pronto Leandro Benítez, una vez que fue ratificado en el cargo, le concedió una entrevista al programa El Equipo Deportivo, en el cual se mostró firme al frente del grupo, defendió a sus jugadores y habló de la necesidad de conseguir un buen resultado lo más rápido posible para recuperar el nivel de hace dos meses.

“Lo primero que hablamos con Verón y Alayes es que tenemos que estar juntos y hablar todo, más allá de la relación que tenemos. Si ellos ven algo que no gusta me lo dirán y yo también”, disparó el Chino

“La prensa puede decir que somos un desastre. No todo es como dicen”, Benítez en La Redonda

“Trabajamos para volver a ser el equipo de las primeras fechas. Si los resultados no se dan parece que todo es un desastre y empiezan las dudas. Soy la cabeza del grupo y me hago cargo. Estoy para dar lo mejor, pero a veces las cosas no se dan. No cambiamos la manera ni la metodología de trabajo”, continuó el entrenador albirrojo durante la entrevista exclusiva y luego analizó: “Somos un equipo en formación. El equipo en general ha bajado el nivel individual y no sólo los juveniles. Trabajamos para ser el equipo del principio. Ahora tenemos que priorizar el cero en nuestro arco y después atacar.

“La prensa puede opinar que el equipo es un desastre, pero sinceramente le veo cosas positivas. No todo es tan malo como algunos dicen”, defendió lo realizado por Estudiantes en este último tramo del semestre, hablando de los partidos contra Aldosivi y San Lorenzo, puntualmente.

De Mariano Pavone dijo es un jugador muy importante. “A veces es mejor que ingrese en el segundo tiempo porque Apaolaza lo estaba haciendo muy bien. Pero adentro del área es el mejor, se lo dije. Es un delantero que vive del gol. Pancho me da otra cosa”.

“No creo que lo hayamos ‘quemado’ a Sivetti. Todo jugador que está en el plantel puede jugar. Me pareció que podía jugar porque estuvo concentrado y lo conozco de la Reserva. Contra Tigre me pareció que hizo un partido correcto”, manifestó respecto a la inclusión de juveniles en este ciclo, pero haciendo foco en el volante.

Por último se refirió a la Gata Fernández, “de los mejores jugadores que ví en Estudiantes”. Dijo que el mejor puesto para él es detrás del delantero y que no descarta darle una nueva oportunidad.