El 58% de los chicos platenses no cumple con las cuatro comidas

La mitad de ellos se saltea además el desayuno, un tercio consume a diario gaseosas y la mayoría reconoce que no come frutas ni verduras en forma habitual

Entre las dificultades crecientes que tienen muchas familias para acceder a alimentos y su escasa formación nutricional, la forma en que comen (o no comen) los chicos en La Plata es una bomba de tiempo. Como surge de un estudio realizado por el Día Mundial de la Alimentación, dos de cada tres adolescentes y jóvenes no cumplen con las cuatro comidas diarias, la mitad se saltea el desayuno y la mayoría de ellos sólo consumen frutas y verduras muy rara vez.

Los datos corresponden al estudio “Hábitos Saludables en Jóvenes y Adolescentes”, una encuesta realizada por el Observatorio de Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo entre 442 chicos del Gran Buenos Aires y La Plata a principios de mes. Sus conclusiones confirman un panorama alarmante que en los últimos meses ha sido denunciado tanto por Naciones Unidas como por organizaciones sociales como Barrios de Pie.

Según se desprende del trabajo de la Defensoría, un 58% de los adolescentes y jóvenes de hasta 25 años no cumple con las cuatro comidas, un 68% no come verduras a diario y un 66% tampoco ingiere diariamente frutas. Los que sí parecen consumir en cantidades preocupantes son bebidas gaseosas, golosinas, snacks, sal y alcohol.

“El 72% de los consultados le agrega sal (`siempre` o `a veces`) a las comidas ya servidas, el 36% bebe diariamente gaseosas y/o jugos industriales, el 30% consume golosinas y/o snacks `todos` o `casi todos` los días y el 68% toma bebidas alcohólicas”, señala un informe del organismo provincial.

“Los resultados del trabajo nos hicieron encender una luz de alarma. Por una parte es evidente que la difícil situación económica influye en el hecho de que no se pueda cumplir con las cuatro comidas diarias y en la baja calidad nutricional de los alimentos que se consumen. Pero también hay importantes factores culturales que impactan de lleno y que demandan acciones urgentes desde los distintos niveles del Estado”, destacó el Defensor Adjunto, Walter Martello, el principal impulsor de la investigación.

Si bien el trabajo refleja una realidad regional, ésta no parece diferir de la que se observa en el resto del país. De hecho muchos de sus resultados coinciden con los descriptos por especialistas en políticas alimentarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al visitar Argentina semanas atrás.

“Casi cuatro millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria. El Gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas”, señaló Hilal Elver, relatora en Derecho a la Alimentación de la ONU, quien alertó por el alto consumo de productos alimenticios procesados y la ingesta deficiente de hortalizas entre la población.

“El consumo de productos alimenticios altamente procesados y ricos en grasa, azúcares, sal y aditivos han contribuido a una nutrición deficiente, en especial entre los niños y adolescentes. Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados (194,1 kg) y lidera el consumo de gaseosas (131 litros) per cápita, por año. Como resultado de ello es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad”, destacó la relatora de Naciones Unidas.

“La dieta argentina tiende a mostrar una monotonía de alimentos, con un consumo concentrado en un pequeño número de grupos de alimentos y tres alimentos básicos principales: carne, leche y pan”, señaló también la especialista al comentar que si bien “Argentina es uno de los principales consumidores mundiales de carne, la ingesta de frutas y hortalizas es baja: sólo un 6% de la población consume la cantidad de frutas y verduras recomendada por la Organización Mundial de la Salud”.

