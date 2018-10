La gran mayoría no accede a alimentos de calidad

| Publicado en Edición Impresa

Laura Lonatti - Responsable del área de Salud de Barrios de Pie

Mientras que antes nuestra principal preocupación era la malnutrición por déficit en la ingesta, a partir de 2009 empezamos a ver que cada vez eran menos los niños con bajo peso y en su lugar crecían los que presentaban sobrepeso y obesidad, lo que constituye también una forma de malnutrición por exceso de alimentos de mala calidad. Debido al constante aumento de los precios, la dieta de muchas familias hoy está constituida casi exclusivamente por hidratos de carbono y grasas, en detrimento de las proteínas necesarias, lo que marca por sobre todo la alimentación de los más pequeños condicionándolos a sufrir desde temprano problemas de salud. Aunque no vamos a negar la perspectiva cultural de la alimentación, si muchas mamás sólo les dan a sus hijos fideos y guisos no es sólo porque están acostumbrados a cocinar eso sino porque no tienen acceso a alimentos de calidad.