En medio de la tensión, Pablo Moyano denuncia "ataque mediático"

El secretario general adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, dijo hoy que hay un "ataque mediático" en su contra tras el pedido de detención de la fiscalía en la causa por supuesta asociación ilícita en el Club Independiente, y advirtió que en caso de ser citado a declarar se presentará, porque se encuentra "a derecho". "Me llamó la atención el show mediático, hace más de un año que están diciendo que va a ir preso Hugo (Moyano, su padre), ahora sería yo el responsable de la asociación ilícita. Es decir, yo me encargaba de recaudar dinero de la venta de los choripanes después de cada partido, de la recaudación de los trapitos, de cada partido de la venta de entradas", dijo Pablo Moyano a radio La Red.

Y agregó que "es una acusación irrisoria en el marco de un ataque mediático que ha hecho un delincuente", en referencia al dirigente detenido Pablo 'Bebote' Alvarez, que lo acusó ante la Justicia. "Por supuesto que voy a ir a declarar si me citan, porque nosotros somos personas que estamos a derecho", añadió.

Moyano habló desde Singapur donde asiste a un congreso Internacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). Ya había hecho declaraciones en el mismo sentido ayer, cuando había denunciado que es víctima de una "persecución política" y que "el gobierno de Mauricio Macri es peor que la dictadura militar".

De esta forma, Pablo Moyano respondió al pedido de detención en su contra del fiscal de Lomas de Zamora Sebastian Scalera vinculado a presuntos ilícitos en el club Independiente, tema que será resuelto por el juez de Avellaneda que entiende en la causa, Luis Carzoglio. La llegada al país del sindicalista está prevista para el jueves alrededor de las 20 y adherentes a distintos gremios manifestaron que irán a esperarlo a Ezeiza.

Pablo Moyano se quejó además de que "no citaron a declarar a los que dejaron el club fundido como la dupla Cantero-Arietto, que lo quebraron y nadie investigó nada", pero por el contrario, "nos citan ahora que hemos levantado al club y lo hemos puesto de pie". "Este es el ataque de esta gente (en referencia a los medios) por orden del Gobierno, por no haber firmado la reforma laboral, por no haber firmado el 15% de paritarias... y bueno, hay que hacer callar a los que hoy podemos tener la representatividad de los trabajadores", dijo sobre el final.