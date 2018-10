Se impone la caminata y el uso de la bicicleta ante los aumentos en la tarifa de los micros

A la premisa del ahorro, los vecinos consultados por este diario le agregan dos motivos más para dejar de utilizar el colectivo: volcarse al ejercicio físico y evitar largas esperas en las paradas

Mónica (Vecina de 24 y 44).- “Camino bastante para ir y volver del trabajo, cuando no puedo me tomo algún micro, pero dejé los taxis por el aumento que tuvieron, cualquier viaje sale muy caro”

Delfina (54 y 8).- “Soy estudiante de Medicina y uso la bici para ir a la facultad o al Hospital San Martín; si no con boleto universitario gastaría $800 por mes y para mi es mucho”

Moto, bicicleta y caminata marcan la tendencia de quienes, tras el sexto aumento del transporte público en lo que va del año, se proponen abaratar los traslados para que la suba no impacte tanto en sus economías domésticas. Si bien son personas que deben renunciar a algunas comodidades, aseguran que el ejercicio físico les hace bien, evitan las esperas en las paradas y, por sobre todo, ahorran.

Como ya se informó, el boleto mínimo de micro que en julio costaba $10, ahora sale $14,20; los tramos de entre tres y seis kilómetros, $15,45; los de entre 12 y 27 kilómetros, $16,95 y si sobrepasan los 27 kilómetros, $17,70. En suma, la tarifa ha experimentado un incremento del 77,5 por ciento en lo que va del año, algo que no ocurrió con los salarios.

Los estudiantes universitarios son quienes mas se inclinan por manejarse en bicicleta o a pie y eso también se refleja en los bicicleteros comunales de la Plaza San Martín, de Plaza Malvinas o del Bosque, lugares en los que aumentó la demanda de las que se ceden en préstamo.

“Hay estudiantes que vienen casi todos los días, están registrados y usan las bicicletas de la Comuna para ir a las facultades o a estudiar a casa de compañeros; eso es algo que se ve cada vez mas”, cuenta el cuidador del bicicletero de Plaza San Martín.

Cabe recordar que esos espacios están abiertos de 8 a 18, pero la mayor demanda se produce en las primeras horas de la mañana hasta el mediodía.

La necesidad de buscar métodos económicos de traslado también hizo que muchos sacaran las bicicletas del galpón, las pusieran en condiciones y se dispusieran a pedalear.

En una bicicletería de calle 45 aseguran que estos días ya son “temporada alta” para los ciclistas, pero también reconocen que muchos se sumaron convencidos de que de esa manera se pueden ahorrar unos cuantos pesos.

“Estamos reparando muchas bicicletas que se ve que no estaban en uso”, dice el empleado de una bicicletería cercana a Plaza Italia.

En ese comercio también se venden bicicletas y sus valores arrancan en $4900 y las de paseo, en $6200.

Otro factor que alienta el uso de las bicicletas es la construcción de bicisendas en las ramblas platenses, la circulación de esos rodados es permanente y fluida porque se consideran espacios seguros.

“Uno se maneja con menor temor a que pase algo con el tránsito, además las ramblas están pintadas para que la gente sepa por donde debe circular; el único cuidado que hay que tener es con los peatones que por ahí todavía no están acostumbrados y cruzan las ramblas sin mirar si viene una bicicleta”, opina Rocío, estudiante de Veterinaria que a diario usa ese medio de transporte para ir desde la zona de Plaza Azcuénaga hasta la facultad.

Alberto, un vecino de Olmos que de lunes a sábados trabaja en la zona de 4 y 46, afirma que abandonó el micro por una cuestión de presupuesto.

“Me manejo en moto, en combustible gasto $350 por mes y $400 en un seguro anti robo; así y todo gasto menos que si tomara el micro y ahorro un montón de tiempo”, apunta.

De acuerdo a distintos relevamientos, quienes se trasladan en moto, bicicleta o a pie, ahorran por mes entre $ 1000 y $3000 y la mayoría de los encuestados coincide que a lo primero que renunció fue al uso de los taxis.

“Hace tiempo que abandoné el taxi, antes cuando me quedaba dormida o volvía un poco mas tarde del trabajo, lo tomaba, pero ahora es un gasto que no puedo hacer porque la menor distancia que recorro ya me sale 100 pesos”, resume Catalina Friedes, vecina de la zona de Parque San Martín.

Otra modalidad que aumentó entre quienes unen Villa Elisa, City Bell o Gonnet con La Plata es dejar el auto estacionado en las estaciones y tomar el tren hasta la Ciudad.

“Yo vivo en Villa Castells, dejo el auto estacionado cerca de la estación de City Bell y me tomo el tren porque trabajo cerca de la Estación, de esa manera no solo ahorro en nafta, sino que también en el pago del estacionamiento medido”, asegura Martín, empleado de una agencia de loterías del centro.

También crece el número de vecinos que vive dentro del casco urbano y opta por caminar un promedio de 20 cuadras para llegar al trabajo o hacer diferente tipo de trámites.

“Cambié los tacos por el calzado cómodo y todas las mañanas voy al trabajo a pie; si a la vuelta llueve, me tomo un micro, pero si no vuelvo haciendo mandados y de paso me despejo”, asegura Milagros, asistente de un consultorio odontológico.