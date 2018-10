El FMI tratará el 26 de octubre el acuerdo por US$ 57.100 millones con Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tratará el 26 de octubre próximo el nuevo acuerdo con la Argentina, que fuera anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la titular de la entidad, Christine Lagarde a fines de septiembre pasado desde Nueva York.

La fecha figura en la página web del calendario de reuniones del directorio ejecutivo del FMI, pero advierte que, si bien establece la actividad de los próximos siete días, el mismo está sujeto a posibles cambios.

El nuevo acuerdo amplía el monto en US$ 7.100 millones del primer préstamo "stand-by" alcanzado con el organismo en junio pasado. De esta forma el monto total asciende a US$ 57.100 millones.

A diferencia del primer entendimiento alcanzado, los fondos adicionales no tienen carácter precautorio es decir que son de libre disponibilidad, según explicó el propio Dujovne el 26 de septiembre.

Dujovne también detalló en "cifras redondas" que el nuevo acuerdo pasaría a tener un desembolso de US$ 14.000 millones de dólares en lugar de los US$ 6.000 millones iniciales y para el año próximo prevé un desembolso de US$ 23.000 millones en lugar de los US$ 11.000 millones señalados anteriormente.

El acuerdo fue alcanzado después de casi un mes de negociaciones de los equipos técnicos del ministerio de Hacienda junto a los del FMI, tras el paso del presidente Mauricio Mauricio Macri por Estados Unidos, donde participó de la Asamblea Anual de Naciones Unidas.