Australia pidió perdón a miles de víctimas de abuso sexual infantil

Fue en el marco de un discurso presenciado por centenares de sobrevivientes de abusos

El Gobierno de Australia pidió hoy perdón por no haber "escuchado, creído y brindado justicia" a las miles de víctimas de actos de abuso sexual infantil cometidos durante décadas en el seno de las instituciones del país.

"Y una y otra vez, hoy, pedimos perdón", dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, en un discurso que dio con la voz entrecortada por momentos, ante el Parlamento en Camberra, al que acudieron centenares de sobrevivientes de abusos.

Morrison remarcó que "los crímenes de abuso sexual ocurrieron en escuelas, iglesias, grupos juveniles, en los scouts, orfanatos, casas de acogida, clubes deportivos, grupos particulares, de caridad y casas de familia" y que estos sucedieron "día tras día, semana tras semana, mes tras mes, década tras década".

"Pedimos perdón por cada niñez robada, por cada vida perdida, por la traición a la confianza, por el abuso del poder, por cada crimen no investigado, por cada criminal impune, por cada vez que no escuchamos y no creímos", subrayó el político conservador al insistir en que ese olvido "siempre será motivo de vergüenza", reportó la prensa australiana.

El pedido de disculpas se da después de que la comisión gubernamental creada en 2012 para investigar la respuesta de las instituciones a los abusos contra menores emitiera en diciembre pasado un informe con más de 400 recomendaciones, de las cuales 122 fueron para el gobierno.

La comisión escuchó a unas 17.000 víctimas, de las que unas 8.000 fueron convocadas de nuevo a sesiones privadas para explicar sus casos, que se remontan hasta la década de 1920.

Luego de escuchar denuncias de unas 4.500 personas por presuntos abusos cometidos por 1.880 religiosos y sacerdotes entre 1980 y 2015, la comisión recomendó a la Iglesia Católica que levante el secreto de confesión en casos de pederastia y elimine el celibato, como medidas evitar el abuso de menores.

La sureña ciudad de Ballarat, donde hubo una red de de curas pederastas que se cree que se intercambiaban menores, es el lugar de nacimiento del jefe de las finanzas del Vaticano, el cardenal George Pell, procesado en Australia por supuestos abusos sexuales perpetrados en el pasado.

La justicia australiana condenó hace unos meses al ex arzobispo Philip Wilson a un año de arresto domiciliario por encubrir los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Jim Fletcher contra dos monaguillos.