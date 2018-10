En un clima de tensión, la caravana de inmigrantes se acerca a EE UU

Pese a que Trump advirtió que hará todo para “detener la embestida” en la frontera sur, miles de hondureños atraviesan México con el fin de llegar a suelo estadounidense

CIUDAD HIDALGO

Miles de inmigrantes hondureños avanzaban ayer por México hacia EE UU, desafiando la advertencia del presidente Donald Trump de hacer todo para “detener la embestida” en la frontera sur.

La caravana recorrió más de 700 km desde la hondureña San Pedro Sula, de donde partieron el 13 de octubre, y muchos de ellos ya están en Tapachula, una pequeña ciudad de poco más de 300.000 habitantes en el sureño estado mexicano de Chiapas. Entre los inmigrantes se cuentan muchas mujeres con sus bebés y niños.

La mayor parte de la caravana de inmigrantes, integrada al comienzo por más de 4.000 personas según los organizadores, logró cruzar ilegalmente el río fronterizo entre Guatemala y México y evadir la vigilancia de cientos de policías mexicanos sobre el puente internacional, por donde sólo se permite el paso a mujeres y niños.

El grupo que avanza en México -custodiado por helicópteros y la policía- está conformado por unas 3.000 personas. Unos 1000 quedaron atrás: algunos decidieron esperar en la frontera para ingresar legalmente a México y otros desertaron debido al temor o al cansancio.

“Nadie nos va a detener, si ya nos aventamos al río y ya hicimos de todo para llegar hasta acá, no nos detienen”, dijo Aarón Juárez, de 21 años, un taxista hondureño que caminaba con dificultad debido a las llagas en sus pies junto a su esposa y su bebé de meses hacia EE UU, su destino final. Si llegan habrán recorrido al menos 3.000 km a pie.

“DETENER LA EMBESTIDA”

Trump aseguró que está haciendo todo lo posible para “detener la embestida de inmigrantes ilegales a nuestra frontera sur”. “Esas personas deben primero solicitar asilo en México, y si no lo hacen, EE UU los rechazará”, escribió en Twitter.

“Debo pedir, en los términos más enérgicos, a México que frene esta embestida, y si no es capaz de hacerlo llamaré al ejército estadounidense y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR”, había advertido el mandatario el jueves. La caravana ha sido fuertemente criticada por Trump, quien amenazó a Guatemala, Honduras y El Salvador con quitarles ayuda financiera si no paran la inmigración ilegal.

“Esto no es una migración normal, es un éxodo. Es gente que no está dispuesta a volver a su país”, afirmó Rodrigo Abeja, de la organización Pueblos Sin Frontera.

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con una de tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio mundial de un país sin guerra. Siete de cada diez hondureños viven en la pobreza, según el Banco Mundial.

Un grupo más reducido seguía ayer varado en el puente internacional fronterizo esperando ingresar legalmente a México, aunque el acceso era restringido y prioritario para mujeres y niños. Un centenar de ellos entonaba cánticos cristianos para animarse. “Aquí voy a seguir esperando, no hay futuro para nosotros en Honduras”, dijo Selvis Rivas (41), que espera conseguir asilo con su hijo de 16. Cinco mujeres, ubicadas primeras en la fila para pasar al lado mexicano, responden “¡No!” a coro cuando se les pregunta si quieren volver a Honduras.

La Gobernación de México ya recibió 640 solicitudes de refugio en el paso fronterizo. El gobierno hondureño acusó a la oposición política de convocar a la caravana para provocar ‘ingobernabilidad’ en el país. La canciller María Agüero mencionó como instigador a Bartolo Fuentes, ex diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), coordinado por el ex presidente y líder de la izquierda hondureña, Manuel Zelaya. Pero Fuentes dice que lo que hizo fue reproducir en su Facebook un afiche -que no sabe quién divulgó en varias redes sociales-, invitando a la “Caminata del inmigrante” con un slogan: “No nos vamos porque queremos, nos expulsan la violencia y la pobreza”. (AFP, EFE y AP)