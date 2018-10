El Lobo llora la muerte de "Puchero" Varacka, DT de la "Barredora"

A los 86 años falleció el ex futbolista y entrenador de fútbol, José "Puchero" Varacka, considerado uno de los mejores mediocampistas centrales de la historia del fútbol argentino.

Su deceso se produjo anoche alrededor de las 22 tras haber sufrido hace 40 días una fractura de cadera que se agravó con una infección, un coágulo en el corazón y un accidente cerebro vascular.

Sus restos serán velados hoy hasta las 13.45 en Lavalleja 1556, en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, será inhumado en el Cementerio de la Chacarita.

Luego de una importante trayectoria como futbolista naciendo en Independiente y pasando por River y San Lorenzo e integrando la Selección, fue director técnico de otros varios equipos. Empezó en 1968 dirigiendo al Lobo, siendo el responsables de la formación de un equipo que fue conocido como La Barredora.

En 1970, ese equipo logró clasificarse para disputar la semifinal contra Rosario Central que había ocupado el primer puesto de la zona A del Nacional.

Gimnasia por su parte había clasificado segundo en la zona B, después de Chacarita Juniors, pero ocurrió un conflicto entre los jugadores y los dirigentes del club por motivos económicos que hasta el día de hoy es recordado por los hinchas.

En ese momento, el presidente Oscar Venturino decide presentar a la Tercera División y el resultado final fue 3-0 para el equipo rosarino​

El equipo estaba conformado por: Hugo Orlando Gatti; Ricardo Rezza, José Bernabé Leonardi, José Masnik, Roberto Zywica, Roberto Gonzalo; Héctor Pignani, José Santiago, Delio Onnis, José Néstor Meija, Jorge Castiglia.

