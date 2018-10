La emotiva carta del platense Creevy tras perder la capitanía de Los Pumas

Tal como informó hoy este medio, el Head Coach de Los Pumas, Mario Ledesma, avalado por la Mesa Directiva de la UAR, designó a Pablo Matera como nuevo capitán de Los Pumas, desplazando de esta forma al platense Agustín Creevy, cuya extensa trayectoria como jugador y capitán de Los Pumas dejó un legado extraordinario y un palmarés más que destacable.

Tras esto, el protagonista publicó una carta en las redes sociales en la que destacó que cumplió un sueño y que la camiseta de Los Pumas "está por encima de todo" aunque no dejó de admitir "tristeza".

Se terminó un ciclo. Dejé de ser capitán de Los Pumas. Cumplí el sueño que tiene todo jugador de rugby: ser el capitán de la selección mayor de mi país. Ha sido mi máximo orgullo deportivo, el honor más grande al que pude aspirar. Y tengo la tranquilidad de haber llevado tan importante distinción respetando mi estilo de liderazgo, mi manera de ser y de sentir este deporte, dando todo lo que pude con la mayor sinceridad y transparencia. Hoy siento un orgullo inmenso, obviamente tristeza y un enorme agradecimiento a todos los que confiaron en mí, a los que sintieron una genuina confianza en que yo podría hacerlo bien, a cada uno de mis compañeros que me ayudaron, me apoyaron, me respetaron, y con los que codo a codo dejamos la piel en cada pelota. A la gente, de la cual solo recibo muestras de cariño y de apoyo. Y a los que siempre están: mi esposa, mi familia, mis amigos y mi club".

La camiseta de Los Pumas está encima de todo y de todos, y por eso que seguiré apoyando y poniendo lo máximo desde el lugar que me toque. Soy un jugador profesional, pero lo que más quiero, lo más importante de mi vida deportiva son y han sido Los Pumas. Nada de esto cambiará nunca para mí.

Comienzo para mí una nueva etapa y, como siempre, pondré mi mejor energía para que juntos logremos los objetivos que nos hemos propuesto.

Muchas gracias.