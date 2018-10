Un mes sin Pellegrini; ¿quién lo reemplaza?

El pibe zafó de una lesión más grave, pero se perderá unos cuantos partidos de esta Superliga. ¿Entran el Tuta Cejas y Apaolaza?

| Publicado en Edición Impresa

Sobre llovido, mojado. Estudiantes no encuentra su rumbo en el torneo, suma ocho fechas sin ganar y encima pierde a un par de jugadores por lesión para los próximos partidos.

Se confirmó la ausencia de Matías Pellegrini, quien dejó la cancha durante el primer tiempo del partido contra Atlético Tucumán por un mal movimiento de su rodilla derecha. El parte médico informó de una distensión grado 2/3 de su ligamento lateral interno, lesión que lo dejará al menos cuatro semanas afuera de las canchas.

Además, Pablo Lugüercio tampoco podrá estar mañana contra Newell’s y posiblemente se pierda el compromiso del domingo contra Banfield, ambos por la Superliga. Un fuerte dolor en su cintura lo tiene a maltraer y ya quedó descartado del compromiso de seis puntos que el Pincha jugará ante la Lepra.

Pellegrini ayer se retiró del Country con una félula en su rodilla derecha, que sólo podrá retirarse para manejar. Después, todo el tiempo tendrá que ponérsela y llevar adelante un trabajo de kinesiología durante dos semanas. Luego ya empezará a trabajar en campo, pero los médicos calculan que podrá jugar de manera regular recién en un mes.

Esta salida del equipo le llega en un momento especial, ya que era seguido por emisarios europeos porque integra un listado especial de jugadores argentinos en observación. Pero teniendo en cuenta del bajón que había experimentado y del mal presente del equipo, hasta podría ser una buena noticia descansar un rato antes de pegar la vuelta.

De esta manera Leandro Benítez tendrá que trabajar para encontrar el mejor equipo, teniendo en cuenta estas dos bajas y la de Nahuel Estévez, el jugador que se desempeñó el domingo en el lugar del Payaso pero se fue expulsado.

Si bien ayer no hubo indicios, ya que el DT ordenó fútbol para los jugadores que no tuvieron rodaje el domingo y un regenerativo para los que estuvieron contra el Decano, todo hace indicar que el once tendrá al menos dos cambios.

Por un lado se vislumbra el ingreso de Bautista Cejas en lugar del suspendido Estévez, en un esquema 4-4-2 tradicional. En ese caso el Tuta hará las veces de lateral volante por derecha. En la banda opuesta lo haría Lucas Rodríguez.

El Plan B es con Fernando Zuqui, o bien para conformar un tridente en el medio, o para recostarse por la banda derecha para jugar con el 4-4-2 que pide a gritos la realidad futbolística del equipo. En definitiva, es el esquema que nunca debió dejar.

El segundo cambio será un compañero de ataque para Mariano Pavone: Francisco Apaolaza. Así, el equipo jugará después de mucho tiempo con dos delanteros, que se alternarán el rol dentro del área.

A falta de una confirmación, los elegidos por el Chino para recibir a Newell’s, que también presenta un esquema 4-4-2, serían Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Fabián Noguera, Iván Erquiaga; Bautista Cejas, Iván Gómez, Rodrigo Braña, Lucas Rodríguez; Francisco Apaolaza y Mariano Pavone.

TODOS LOS CONCENTRADOS

El plantel profesional albirrojo se entrenará hoy desde las 9:30 en el Country de City Bell y luego quedará concentrado a la espera del partido de mañana a las 19:30 contra Newell’s, por el partido pendiente de la séptima fecha de la Superliga.

Leandro Benítez convocó a 18 jugadores que quedarán en City Bell luego de la práctica. Ellos son: Mariano Andújar y Daniel Sappa (arqueros); Facundo Sánchez, Gastón Campi, Fabián Noguera, Jonatan Schunke, Iván Erquiaga y Matías Ruiz Díaz (defensores); Rodrigo Braña, Iván Gómez, Franco Sivetti, Fernando Zuqui, Bautista Cejas, Lucas Rodríguez, Gastón Fernández y Carlo Lattanzio (volantes); Mariano Pavone, Lucas Albertengo y Francisco Apaolaza (delanteros).