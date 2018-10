Berni y el hermano kirchnerista de Pinedo integrarán el jury contra Ordoqui

Los tres legisladores restantes son de Cambiemos, entre ellos Guillermo Castello, el diputado que denunció al destituido juez Arias. Hoy eligen a los cinco abogados que integrarán el tribunal

El jury al suspendido camarista Martín Ordoqui avanzó ayer con el sorteo de los legisladores que integrarán el jurado, mientras que hoy la Suprema Corte elegirá a los cinco conjueces para ese tribunal que presidirá Eduardo Pettigiani.

Si el proceso sigue a este ritmo, antes de fin de año el presidente de la sala V del tribunal de Casación Penal bonaerense podría ser expulsa del sistema judicial y quedar en la puerta de una eventual prisión preventiva en la causa de la megabanda, situación en la que ya se encuentra el ex juez de Garantías César Melazo. A Ordoqui lo acusan de “tráfico de influencias”.

El sorteo, que se suspendió la semana pasada por el paro nacional, se hizo ayer en la cámara de Senadores entre todos los legisladores bonaerenses con título de abogado, resultando entre las bolillas sorteadas algunos nombres conocidos.

Los titulares son el ex Secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni (Unidad Ciudadana); el hermano kirchnerista del vicepresidente Federico Pinedo, Mariano Pinedo (Unidad Ciudadana); el diputado que recientemente levantó polvareda con su informe sobre el Astillero Río Santiago y denunció al destituido juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, Guillermo Ricardo Castello (Cambiemos); la diputada Sandra Silvina París (Cambiemos, del riñón del vicegobernador Daniel Salvador); el senador Julio Marcelo Dileo (Cambiemos); y, como suplentes, el diputado Santiago Andrés Nardelli (Cambiemos); la senadora Nidia Alicia Moirano (Udeso); y la diputada Rocío Soledad Antinori (Cambiemos).

“El tío”

El nombre de Ordoqui integra la larga lista de sospechosos en la causa que instruye la fiscal Betina Lacki, con la presunción de que aliviaba la situación procesal de los miembros de la megabanda en la instancia de Casación. Sus fueros lo salvaron de estar en la misma situación que el resto de los imputados, aunque la fiscal avanzó hasta donde pudo, allanando la casa de su hermano, la oficina de la Sala V y hasta la vivienda de su secretaria. En esas gestiones terminó procesada por falso testimonio la nuera de Ordoqui, María Constanza Fonrouge, una relatora de Casación que tiene aprobado el pliego para ser jueza y que iba a ser designada en el Departamento Judicial de Quilmes.

A fines de agosto la Suprema Corte bonaerense licenció a Ordoqui por 90 días, apelando a sus atribuciones de “intervenir en toda cuestión que pudiera afectar la normal prestación del servicio de justicia, y debe por tanto velar por todo lo que hace al correcto desempeño del magistrado bajo su superintendencia, en resguardo de los derechos de quienes acuden a los estrados judiciales de su jurisdicción en demanda de justicia”, señala el escrito.

Además de Melazo, están detenidos con preventiva Javier Ronco; el barrabrava Rubén “El Tucumano” Herrera; el lobbista judicial Enrique “Quique” Petrullo; el ex comisario Gustavo Bursztyn; el ex oficial Gustavo Mena; Ángel Yalet, Adrián Manes; Carlos Bertoni (hermano del ex futbolista Daniel Bertoni); Héctor Vega; Martín Ezequiel Fernández y Héctor Barroso Luna.

En la resolución con la que la jueza Florencia Butiérrez dictó las últimas preventivas, el pasado fin de semana, el nombre de Ordoqui aparece en muchos párrafos, como aquel que menciona la declaración de una testigo refiriendo que Ronco aludía al camarista llamándolo “El Tío”. Según sus dichos, contó que “le había tenido que pagar dos millones de pesos para que le diera la pulsera por el arresto domiciliario”, pese a estar imputado de un doble homicidio.

En su dictamen, la jueza destacó que “de este proceso fue apartado el fiscal (Tomás) Morán, denunciado por Ronco por haberle pedido al abogado defensor, supuestamente, 30.000 dólares para mejorar su situación procesal”, caso por el que Moran fue detenido el 12 de septiembre a instancias de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

Resalta Butiérrez que “parte de los integrantes de esta banda se relacionaba con el poder judicial e intentaba lograr beneficios para sus miembros”. Y menciona, puntualmente, una captura de pantalla que permite “apreciar anotaciones que según los dichos de Petrullo habrían sido efectuadas a mano alzada por Martín Ordoqui a modo de guía sobre cómo debía realizarse una presentación en casación respecto de la causa en la que se encuentra imputado Ronco, evidenciando como éste último asesoraba a Petrullo”.