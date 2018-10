Estudiantes profundizó su mal momento en la excursión a Mendoza

El Pincha mostró errores defensivos y una alarmante falta de juego. Así va por el mal camino

Martín Cabrera

Estudiantes tocó fondo. Además de jugar su peor partido del Ciclo Benítez, mostró un juego que dejó más dudas que otra cosa, justo cuando el momento pedía a gritos una recuperación futbolística. El equipo se quedó afuera de la Copa Argentina por perder 3-1 ante San Lorenzo, pero más allá de eso, se llevó un signo de pregunta muy grande para el futuro cercano.

Hace un tiempo empezó a decaer. Se quedó afuera de la Libertadores, pero hubo conformismo por los modos. Resignó algunos puntos en la Superliga, pero todavía no es tan dramático. Anoche estuvo perdido dentro del campo, no mostró ideas colectivas y sus desajustes defensivos lo pusieron de rodillas. Así, no puede seguir o será peligroso el futuro.

El primer tiempo, como buena parte del partido, fue parejo y ordinario, idéntico a tantos partidos del fútbol argentino. Estudiantes sólo pudo generar peligro cuando Lucas Rodríguez se puso el equipo al hombro, con pique corto y gambeta para adelante. Por (pocos) momentos logró pisar el área rival y fue allí cuando su equipo creció. Pero claro, no tuvo socios ni una estructura colectiva que lo sostuviera. Y se cansó. Le pasaría a cualquiera, está claro.

San Lorenzo no fue superior, ni mucho menos. Pero tuvo en Pablo Mouche un jugador claro e inteligente para lastimar por el extremo izquierdo. Por allí se aprovechó de las desconexiones defensivas, sobre todo entre los laterales y los volantes, que tuvieron problemas para los relevos y para frenar las contras del Ciclón, que con muy poco lo complicó. Iván Erquiaga jugó mejor en ataque que en defensa y Sánchez lo mismo, pero mejor atacando que defendiendo. Ambos no pudieron entenderse con sus pares, Pellegrini y Pablo Lugüercio.

El Payaso, precisamente, tuvo una chance clarísima para poner en ventaja al Pincha, cuando ganó de cabeza en el punto del penal. Fue un golpe tremendo que sólo por los reflejos de Nicolás Navarro no terminó en gol. El arquero del Ciclón se lució como nunca para evitar el tanto.

Un minuto más tarde, casi en una contra que encontró mal parado a Braña y Gastón Campi, el primero le cometió un dudoso penal a Adfolfo Gaich. En la cancha quedaron dudas y recién luego de varias repeticiones se percibió un leve contacto. Por eso, la decisión de Fernando Espinoza no pareció la correcta. Peor fue su modo de manejarse dentro del campo con los jugadores.

En el complemento el equipo de Benítez salió un poco más decidido, adelantándose unos metros y tomando un mayor protagonismo, indudablemente obligado por estar en desventaja. Y de a poco, con la pelota parada, empezó a arrinconar a su rival. De tanto ir por arriba encontró su recompensa, cuando a los 10 minutos Fabián Noguera ganó por el segundo palo, metió la pelota al arco y Facundo Sánchez la empujó al gol, para llevar tranquilidad al banco del Chino y un poco de justicia al partido.

Tras la conquista Estudiantes quiso aprovechar su momento, siempre con pelotazos cruzados y buscando usar la cabeza por sobre las sociedades con la pelota al ras del piso. Tuvo una o dos aproximaciones, pero otra vez se empezó a ahogar en sus propias limitaciones.

Para colmo Rodrigo Braña no tuvo un partido muy prolijo: además de estar al límite de la roja, entregó mal algunas pelotas. Una de ellas, a los 18 minutos, dejó mano a mano con Andújar al juvenil Gaich. Se lució el arquero Pincha ante el remate fuerte y algo esquinado.

Nada pudo hacer Andújar a falta de diez minutos, cuando la Gata Fernández perdió una pelota en la mitad de cancha con su equipo muy mal parado como casi todo el partido. Nicolás Reniero quedó mano a mano y definió con perfección para meter el 2-1, Golpe que evidenció las falencias del plantel y la falta de variantes desde el banco de suplentes. Lo que Estudiantes no pudo solucionar con las variantes, lo hizo San Lorenzo con el ingreso de Fernando Belluschi.

El gol de nocaut lo recibió a los 38, cuando Gaich corrió solo por la izquierda, otra vez aprovechando los problemas con los relevos defensivos. Primero sacó a pasear a Campi y luego definió ante la salida del arquero.

No tuvo reacción Estudiantes, que hace rato empezó a decaer en su juego. Muestra una alarmante falta de ideas y convicción. La eliminación de la Copa Argentina es lo menos preocupante, porque jugando así sumará muy poco y quedará realmente comprometido en el próximo semestre si no quiere comenzar el próximo torneo en la zona más caliente. Está a tiempo, pero regaló mucho terreno ganado y le costará recuperarlo.