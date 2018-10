“Esta derrota preocupa, pero hay que seguir trabajando para mejorar en lo que se viene”

Por otro lado aseguró que la Copa Argentina era uno de los objetivos del semestre y por ese motivo se fue de Mendoza con tristeza

Tras la derrota ante San Lorenzo, que dictaminó la eliminación de Estudiantes de la Copa Argentina, Leandro Benítez habló con la prensa en zona de vestuarios y dejó en claro lo que sentía: tristeza y preocupación. Por otro lado aseguró que el equipo se debe enfocar en seguir trabajando para poder revertir el pálido presente que está atravesando.

“Tengo mucha tristeza. Teníamos la ilusión muy grande de seguir, porque era un objetivo para este semestre esta copa. Pero nos queda la Superliga para mejorar”, comenzó indicando el entrenador del Pincha, quien agregó: “Tenemos que corregir, es la verdad. Estamos dolidos por esta eliminación pero ya tenemos que pensar en Tigre”.

Al ser consultado si la derrota le dejó preocupación, contestó sin dudar: “Preocupa, no hay que esquivarle a esto. Pero hay que seguir trabajando para mejorar en lo que se viene. Tratar de dar ese plus que no estamos dando. Hay que sacar esto todos juntos. Duele pero el fútbol es así, trataremos de hacer lo mejor en lo que viene”.

“Hace mucho que no ganamos, así que hay que trabajar cada vez más. Hay que olvidarse rápido de esto (por la derrota de ayer) e ir a buscar los tres puntos como visitante ante Tigre el próximo lunes”, prosiguió comentando el Chino en diálogo con la prensa presente en Mendoza.

En cuanto a los cambios que realizó durante el segundo tiempo, explicó: “Con el ingreso de Lucas (Albertengo) quería tener más juego asociado, porque no teníamos. Y con Gastón (Fernández) también ,buscar más de juego, pero nos convierten rápido y el partido se hizo cuesta arriba”.

Por otro lado admitió que, la generación de jugadas de peligro, es uno de los aspectos en los que el su equipo debe mejorar de acá en adelante si quiere volver a lograr buenos resultados: “Tenemos que encontrar más a Tití (Rodríguez) que es muy desequilibrante. Hoy el equipo desbordó y tiró buenos centros pero no tuvimos eficacia” .

Ante la consulta sobre el arbitraje de Fernando Espinoza, y teniendo en cuenta el historial desfavorable con los jueces este semestre, respondió: “No pienso hablar más de los errores arbitrales. A Lugüercio no le cobraron un penal. Te da bronca porque son los detalles lo que te hacen perder el partido”.

Pensando ya en lo que se viene, como por ejemplo el encuentro ante el Matador por la octava jornada de la Superliga, indicó que es una posibilidad de que pueda cambiar el esquema táctica buscando más solidez en el juego. “Hay que analizar como está el equipo. Siempre dije que no me cazo con ningún sistema y tengo que ver los jugadores que tengo a disposición antes de cada partido”, dijo.

Por último, asumió la mayor responsabilidad por el mal momento que está atravesando el León: “Nos tenemos que hacer cargo todos, yo principalmente porque soy la cabeza de grupo”.