Vuelve el Mono Gómez y Jan Hurtado tendrá su primera vez como titular

El juvenil Tripero regresa al equipo tras su ausencia ante Unión en lugar de Oreja, que padece una tendinitis. Así, Bonifacio irá al lateral

Cuando parecía que el equipo empezaba a salir de memoria y Pedro Troglio repetía los mismos once durante tres partidos consecutivos (Patronato, Rosario Central y Boca), esto no podrá ser así por dos cuestiones. Por un lado, de cara al compromiso del próximo sábado por la tarde en el Bosque, tendrá la baja obligada de Facundo Oreja, quien no evolucionó como se esperaba de su tendinitis en el tendón de aquiles de la pierna derecha, y por precaución tras unos estudios que se le realizaron, quedará al margen del juego ante el Tomba.

Su lugar en el campo de juego lo ocupará Ezequiel Bonifacio que fue titular ante Unión, por lo que se quedará en el equipo, solo que se correrá para ubicarse como lateral derecho. Entrará Matías Gómez, quien tras el esfuerzo realizado frente a Boca, se prefirió darle descanso frente ante el Tatengue.

Donde meterá mano directamente Troglio será con la segunda variante que hará, ya que no es obligada, sino que es una decisión púramente futbolística. Es que, si bien Mauro Guevgeozian arrastraba una molestia en el hombro derecho que en algunos casos obligó a infiltrarlo, está apto para jugar. Es más, ayer hizo fútbol jugando para los suplentes. Pero el DT, se inclinó por darle una oportunidad a Jan Hurtado, que de esta manera tendrá su debut jugando desde el arranque.

Hurtado fue creciendo en su rendimiento tras debutar con Patronato, luego con Rosario Central, Boca (hizo el gol del triunfo) y Unión (entró muy bien y metió un cabezazo en el palo).

En consecuencia, el venezolano ante el Tomba, harás dupla ofensiva con el uruguayo Silva.

FUTBOL EN EL BOSQUE

Con respecto a la tarea desarrollada en la mañana de la víspera, la misma se desarrolló en el Estadio del Bosque a partir de las 9, donde Troglio junto a su ayudante de campo, Víctor Bernay, desde el arranque del ensayo ordenaron hacer una práctica formal de fútbol que duró apróximadamente 60 minutos.

El equipo titular albiazul , que en definitiva será el que jugará el sábado ante Godoy Cruz, formó de la siguiente manera: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Matías Melluso; Horacio Tijanovich, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli y Matías Gómez; Santiago Silva y Jan Hurtado.

Enfrente, los suplentes lo hicieron con estos once nombres: Sebastián Moyano; Luciano Perdomo, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Hernán Tifner, Víctor Ayala y Juan Cataldi; Maximiliano Comba, Mauro Guevgeozian y Lucas Calderón.

Promediando la práctica, el Bochi Licht pasó para los titulares en lugar del Mono Gómez que dejó el campo de juego solo por precaución.

Mientras tanto, Oreja a quien se le realizaron estudios para saber el grado de la lesión, se movió de manera diferenciada sabiendo que el sábado no jugará.

En cuanto a lo que sucederá hoy, la tarea comenzará a las 9, y se desarrollará en el predio de Abasto. Ya con los once definidos, habrá un trabajo táctico de ataque y defensa.