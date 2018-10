Wanchope Abila y la particular opinión sobre el cabezazo que se estrelló en el palo

Wanchope Abila, ni bien hizo su ingreso en el partido con Cruzeiro, estrelló un cabezazo en el palo, pero estaba en offside.

El jugador habló del tema y dijo que prefería que la jugada no haya terminado en un gol para Boca: “Mejor que no fue gol, si no se quejan” tiró el ex atacante de Huracán quien, en la misma línea agregó que “Menos mal que no fue gol, porque después dicen que a Boca lo ayudan, y todas esas cosas”.

Abila también opinó que “La idea era quemar todo en estos minutos que tuve. Justo se dio la expulsión de Dedé, ellos se desorganizaron y lo pudimos aprovechar”.

Sobre la jugada que derivó en un tiro en el palo también opinó que "Me pareció que venía desde atrás pero mejor que no fue gol, porque si no se quejaban de que a Boca ayudaban y esas cosas", agregó.