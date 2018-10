Ricardo Lorenzetti apuntó contra Carlos Rosenkrantz y lo acusó de generar un "escándalo"

A través de una dura carta se refirió a su sucesor en la presidencia de la Corte Suprema y el manejo del CIJ

Ricardo Lorenzetti le respondió este martes a través de una dura carta a Carlos Rosenkratz, su sucesor en la Corte Suprema, por la disputa por el control del Centro de Información Judicial (CIJ).

Cabe recordar que Rosenkratz ordenó que el Secretario General de Administración proceda a recuperar "la totalidad de los dispositivos tecnológicos" y las claves necesarias para la administración CIJ.

"El clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, fue lo que generó la paralización momentánea", indicó Lorenzetti.

Y agregó: "Lamento muchísimo semejante mediocridad pero, estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar".

En el texto, Lorenzetti enumera: "Hace muy pocos días, Usted se apersonó en el despacho de la Secretaria de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial (CIJ)".

Y siguió: "Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional".

"No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros, que provocan un escándalo que no hace nada bien al tribunal", destacó.

Luego, el actual presidente de la Corte explicó cómo surgió el CIJ y su importancia, concluyendo: "Creo firmemente que el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y de su jurisprudencia. Ha costado mucho sacrificio cambiar lo que había, sufrimos muchas presiones, pero construimos una estructura de principios y valores que nos sostuvo todos estos años y que defenderé".

CARTA COMPLETA