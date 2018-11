Peña estuvo en Lanús y aseguró que no hay decisión sobre las Paso

| Publicado en Edición Impresa

Marcos Peña lideró ayer una cumbre de dirigentes de la Tercera sección electoral en Lanús. El jefe de Gabinete nacional retomó los encuentros políticos luego de que bajara notoriamente su nivel de exposición tras los cambios en el equipo de Mauricio Macri. Pero en la cumbre que se desarrolló en el distrito que lidera Néstor Grindetti, dejó algunas definiciones jugosas.

Fuentes partidarias de Cambiemos que participaron del cónclave, aseguraron a este diario que Peña no sólo trazó un escenario optimista en materia económica para el año que viene, sino que además no confirmó ni descartó la realización de las elecciones Primarias.

Además del dueño de casa, estuvieron el berissense Jorge Nedela y el secretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell. Además, los “sin tierra”, los dirigentes del Conurbano que buscan desbancar al peronismo de los gobiernos locales.

En medio del clima de inquietud que se respira en el oficialismo, Peña enarboló un discurso optimista. Hablo de la “curva” económica y de los “150 días” que habrá que esperar para que la economía vire hacia una esquema más virtuoso.

“Ahí se verá el cambio de la curva”, pronosticó. Sería a partir de mayo, de acuerdo al pronóstico. Ese eventual cambio de tendencia es clave para el oficialismo en busca de recuperar el respaldo que el presidente Mauricio Macri fue perdiendo desde diciembre y que se acentuó con la corrida cambiaria, la recesión y una inflación que rompió todos los pronósticos.

La otra cuestión que abordó Peña se relacionó con las Primarias. Un grupo de intendentes quiere suprimirlas porque consideran que esa medida dificultaría la unidad del peronismo y permitiría votar directamente en octubre, cuando teóricamente la economía esté en condiciones de brindar mejores noticias. El alto funcionario nacional no les salió al cruce. Dijo que hasta el momento sólo trascendió una posible fecha, pero que no existe ningún tipo de confirmación oficial. “Lo de la fecha que se conoció no quiere decir nada”, habría señalado.