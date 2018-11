“En la balanza pesaron más los derechos de un culpable que los de una inocente”

Tras la condena a 11 años para uno de los acusados por el crimen de Abril, Laura Pupo, dijo que en la familia se sienten “defraudados”

“Justicia injusta”. La figura resume el malestar, la crítica y el dolor que sintió la docente Laura Pupo, madre de Abril Bogado, al escuchar la sentencia a 11 años de cárcel para uno de los dos acusados por el asesinato de la nena de 12 años, en medio de un robo frente a la casa en la que convivía con sus padres y una hermana más pequeña, en Ringuelet.

El condenado tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, el 5 de noviembre de 2017. Con la condena que se fijó, en 5 años podría acceder a un régimen de salidas transitorias - 48 horas al mes- y dependerá del Juzgado de Ejecución Penal que próximamente sea trasladado a una unidad penitenciaria para adultos. Por ahora, está en un instituto de menores.

Una vez que se conoció la sentencia, la madre de la nena -docente en el Normal 1- expresó que “empezaron a mezclarse la decepción, el dolor, la bronca, la tristeza, la indignación, la impotencia. No podíamos ni podemos creer todavía la cantidad. Esperábamos más. La sociedad también esperaba más”, escribió la mujer en su perfil en la red social Facebook.

Si bien en otro tramo de la nota aclaró que “ninguna pena va a reparar nunca más el daño ocasionado”, se desprende de sus palabras el interés por la acción de la Justicia frente al crimen.

En esa línea, Pupo indicó que en la familia “¡nos sentimos tan dolidos, tan defraudados por esta justicia tan injusta!”.

Así, concluyó en que “para la `Justicia argentina´ pesaron más en la balanza los derechos de los culpables que los derechos de una inocente, nuestra pequeña Abril”.

La fiscalía había pedido una pena de 25 años por entender que fue un homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito). Los abogados que representan a los padres de la víctima ya anunciaron que apelarán el fallo.

Según trascendió, los jueces Juan Carlos Estrada y Florencia Butiérrez impusieron por mayoría la pena de 11 años para el acusado, mientras que Juan Pablo Masi quedó en minoría con su planteo de 18 años de cárcel.

Los abogados que patrocinan a los padres de Abril (Sebastián Bouvet y Romina Lelli Pervieux) habían pedido una condena de 22 años. El defensor oficial Ricardo Berenguer solicitó que lo absolvieran de responsabilidades en el asesinato por considerar que “sólo pretendía robar” y no fue quien disparó.

El caso tiene pendiente el juicio contra José “Pepito” Etchegaray, un ex convicto de 34 años a quien se acusa de ejecutar a Abril mientras el cómplice ya condenado se concentraba en quitarle la billetera al padre.

Para la Justicia, los acusados estaban en aquella madrugada a ambos lados del auto de los Bogado Pupo, que llegaban a su casa de 510 entre 11 y 12 después de una fiesta. Abril iba en el asiento trasero cuando el ladrón disparó en medio de un intento de amedrentamiento a su abuelo, que estaba adelante, como acompañante del conductor.

“lo arruinaron todo por nada”

La docente también se dirigió a los acusados, contando que en la familia se preguntan “si estos dos sujetos, por nombrarlos de alguna manera, se dan cuenta de todo lo que hicieron y lo que causaron. ¿Se darán cuenta de todo lo que cambiaron en un segundo? ¿Se darán cuenta que no la dejaron vivir, crecer, ser, elegir, disfrutar, compartir, soñar y muchas cosas más…? ¿Se darán cuenta que destruyeron a una familia por una billetera con un par de billetes? ¿Se darán cuenta que no la tenemos más, que nos dejaron sin hija, sin hermana, sin nieta, sin sobrina, sin prima, sin amiga, sin compañera, sin Abril?”.

Luego, recordó que Abril “tenía solo 12 añitos” y señaló que “no nos dejaron seguir viéndola crecer, besarla, abrazarla, acompañarla, escucharla, aconsejarla y continuar transmitiéndole esos valores que la hicieron una personita única”.

De nuevo, preguntó: “¿Se darán cuenta que ya no podemos disfrutar y reírnos con cada una de sus ocurrencias, que ya no la escuchamos más tocar el piano, que ya no la vemos hacer piruetas y participar de las competencias, que tampoco la vemos chatear o jugar con su celular, que ya no podemos sacarnos más fotos divertidas y una lista interminable de cosas que ya no podemos? ¿Se darán cuenta que lo arruinaron todo por nada? ¿Se darán cuenta que le dieron finitud a su existencia?”. Finalizó la lista contestándose: “¡Qué se van a dar cuenta!”.