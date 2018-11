“Así no podemos seguir”, lanzó un intendente oficialista

| Publicado en Edición Impresa

No se anduvo con vueltas. El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni (Cambiemos), cuestionó con dureza algunas medidas del gobierno nacional y pidió una rectificación del rumbo económico.

“Estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más”, disparó el jefe comunal en su página personal de Facebook.

“Estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país. Se había dicho que por este año no iba a ver más aumentos, y seguimos con aumentos en los combustibles, que afectan directamente y se trasladan a los alimentos”, detalló.

Bordoni aclaró que no quiere “sacar los pies del plato” ni dejar de pertenecer al oficialismo.

“Quiero que entiendan nuestros gobernantes que somos muchos los intendentes que pensamos así; el tema es que muy pocos se animan a decirlo. Yo lo he dicho donde corresponde, pero no he sido escuchado”, enfatizó el dirigente radical.

El jefe comunal mostró su preocupación, además, por el impacto del ajuste en los pueblos del interior. “Por favor, piensen en la gente que confió en nosotros y cada vez les alcanza menos para vivir. Y, cuando digo vivir, es con lo mínimo e indispensable. Reflexionemos antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.