AbogadoNivelDios: Francisco Oneto, la pesadilla de las feministas

Con su contundente discurso contra la condena social revolucionó la tele y las redes. Dice que las “actrices argentinas hacen cacería de brujas” y que “cualquier persona tiene derecho a una defensa”, incluso Darthés. Genera amor y odio en la misma medida

| Publicado en Edición Impresa

Celebrado en las redes sociales, en donde los jóvenes lo llaman sin más el #AbogadoNivelDios por sus rápidas y ácidas respuestas frente a cada ataque, Francisco Oneto se ha convertido en una de las figuras más polémicas de las últimas semanas, desfilando por los programas de televisión con un discurso antifeminista con el que se ha puesto a medio país en contra.

Sin embargo, las formas en las que expresa sus argumentos le han dado a este joven letrado un gran aval no sólo entre los públicos más tradicionales que miran los programas de la tarde en los que se lo suele ver casi siempre defendiéndose de panelistas furiosas sino en plataformas como Twitter, YouTube o Instagram, en donde comparten hasta el hartazgo videos, festejando su temple y la solidez de sus argumentos. También hay colecciones de memes y gifts con sus frases más resonantes.

Oneto está en contra, básicamente, de los juicios y las condenas sociales, ya que considera fundamental el principio básico de la Justicia. “Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” es, en este sentido, su lema de cabecera y no se sensibiliza frente a los relatos mediáticos aunque sean desgarradores como el de Thelma Fardin.

Precisamente, fue con el caso de la ex actriz de “Patito Feo” con el que Oneto cosechó, en las últimas horas, la mayor cantidad de enemigos en los medios, por considerar que el Colectivo de Actrices Argentinas está realizando una “cacería de brujas”. Semanas atrás presentó una denuncia contra su colega Ana Rosenfeld, ex abogada de Darthés, “por vulnerar el código de ética, el secreto profesional”, y por la que de prosperar podría perder su matrícula.

Oneto, que entre sus casos más polémicos figura la defensa del ex futbolista Jonathan Fabbro, embargado y procesado por la supuesta violación de su ahijada de 11 años, reconoció que “aceptaría la defensa de cualquier persona, porque repudio la condena mediática, porque estamos en un sistema democrático que tiene un método de resolución de conflicto, y si nosotros empezamos a hacer justicia por mano propia, volvemos a estado de naturaleza” y consideró que “no es para aplaudir la condena social. Si un hombre violó, tiene que ir preso pero asegurémonos antes que fue esa persona la que la violó. Después que sufra la condena que tenga que cumplir”.

Entre sus últimos escándalos figuran varios en América, canal en el que parece abonado.

Días atrás, en “Involucrados”, tras rechazar una declaración de Débora Plager, quien sostuvo que “tenemos una Justicia machista que beneficia a los hombres”, le respondió con estadísticas: “Lo que decís es falso y te explicó por qué: el 96% de las denuncias por violación termina en condena, entonces la justicia no favorece a los hombres”.

Sus palabras causaron la furia de Zuleika Esnal, integrante del colectivo de actrices, que se encontraba también en el envío, quien a los gritos le dijo que lo que decía era “una barbaridad” y que debería “hablar con responsabilidad y mostrar su título de abogado”, a lo que Oneto, le contestó: “La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento”.

Tras el fuerte cruce con Esnal, Oneto se volcó a su cuenta de Instagram con un contundente descargo. “Hoy por la tarde, recibí de parte de una colega unas capturas de pantalla de la cuenta de Instagram de la actriz que discutió conmigo durante el móvil de ‘involucrados’ donde escribe un texto en el cual da cuenta que desde que tuvo el cruce con quién suscribe en el programa ha estado recibiendo mensajes de desaprobación de parte del público en general. Por otra parte, cómo se puede observar en las capturas de pantalla que acompañan esta publicación, yo solo he recibido mensajes de apoyo”, comenzó escribiendo el abogado.

“Ello nos demuestra que la sociedad no se compra el discurso pro aborto, ni persecutorio. Que la sociedad quiere que se cumpla con los derechos constitucionales de los individuos, que se acaben los linchamientos mediáticos, que los problemas se resuelvan en las justicia y que se respete el principio de inocencia y aquel otro que señala que el que afirma un hecho debe probarlo”, siguió.

Y cerró: “De algún modo, estos grupos han logrado encaramarse en los medios de comunicación y desde allí nos dan la sensación de que cuentan con apoyo popular. Pero eso es FALSO. El pueblo somos nosotros, el pueblo son ustedes y no los apoyamos, no queremos que grupos totalitarios decidan cuál vida arruinan y cuál no. Por eso la forma para terminar con esto es hablar, da tu opinión, da tu punto de vista. No te calles por miedo, porque probablemente el que vos pensás que está en tu contra está a tu favor y se calla porque piensa que vos estás en su contra”.

OTRAS CRUCES FEROCES

También en ese programa, le contestó a Cinthia Fernández en la cara cuando la bailarina le atinó a decir que “buscaba prensa”. Inmutable, Oneto le retrucó: “Ustedes viven de la prensa, yo vivo de mis clientes”.

En las últimas horas, además, Oneto protagonizó una polémica situación en “Incorrectas”, el programa que conduce Moria Casán del que se fue por sentirse incómodo, aunque antes de hacerlo hizo que dos de sus panelistas, Agustina Kämpfer y Nora Cárpena, abandonaran el piso de América.

La actriz se levantó y se fue cuando, cansado del ataque simultáneo de las integrantes del panel de Moria, le pidió a la conductora “de a una por favor, voy contestando”.

“No, yo me voy, así no lo molesto, porque la verdad me parece una grosería. Yo soy una mujer muy grande para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer”, sentenció Cárpena, mientras abandonaba su silla.

Esa situación generó un tenso cruce con Kämpfer, quien quería apelar a una hipotética situación que involucraba a la pareja de Oneto (le quería preguntar sobre qué o cómo actuaría si violaran a su novia Florencia) pero el abogado la detuvo y pidió la mediación de Casán, quien, se puso de su lado y contra su propia panelista. Acto seguido, la ex de Boudou siguió los pasos de Cárpena y se fue del estudio.