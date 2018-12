Desbaratan otras 8 fiestas clandestinas y montan un amplio operativo hasta el 31

La Comuna y la Policía trabajarán hasta el 1º de enero para evitar eventos ilegales. Se pueden denunciar en el 147

Personal de distintas dependencias de la Comuna platense y agentes de la Policía local realizaron en las últimas horas un total de ocho operativos originados en otras tantas denuncias sobre fiestas clandestinas.

En ese contexto, desde el Municipio se informó que se montará un “operativo permanente” de control para impedir la realización de fiestas que “no cuentan con la debida autorización”, tanto en los días previos al 31 como a lo largo del último día de 2018.

En cuanto a los recientes procedimientos, se destacó que fueron llevados a cabo por las secretarías de Convivencia y Control Ciudadano, Seguridad y Justicia y, como se apuntó, la Policía local, y todos finalizaron con la elaboración de actas “después de constatarse que, efectivamente, los lugares requisados estaban preparados para albergar reuniones que no contaban con la correspondiente autorización”, comentaron los responsables de los equipos de prevención.

Asimismo, puntualizaron que “se procedió a la clausura de un salón de fiestas, ubicado en 13 entre 33 y 34, por un festejo no autorizado, así como de un kiosco que vendía alcohol en la zona de 74 y 48”.

“El operativo en marcha consiste, por un lado, en prevenir a los jóvenes sobre los riesgos que tienen las fiestas, en casas quintas o salones, que no cuentan con la debida autorización ni con las medidas de seguridad correspondientes”, subrayó el secretario de Convivencia, Roberto Di Grazia, quien realzó que “ya se detectaron 58 eventos que se promocionaban a través de las redes sociales, y se labraron actas de notificación a sus responsables para que no sigan adelante”.

Los funcionarios señalaron que “se lanzó una campaña de concientización para que los vecinos también se involucren en las denuncias y, de ese modo, se pueda realizar un trabajo en conjunto a fin de evitar situaciones de riesgo para todos”.

A la luz de los últimos hechos, quedó en evidencia que no pocos platenses colaboraron con las autoridades para ponerle freno a las peligrosas fiestas ilegales.

LLAMAR AL 147

“Estas fiestas clandestinas, que no tienen habilitación municipal, constituyen un enorme riesgo para los jóvenes, ya que no cuentan con ningún tipo de medidas de seguridad ni control. Es por ese motivo que, desde el Municipio y en colaboración con los agentes de la Policía local, buscamos crear conciencia en los padres para que llamen y denuncien, al número 147, cualquier evento que se hace en un espacio no autorizado”, enfatizó Roberto Di Grazia.

En las fiestas de este tipo, nadie se hace cargo de lo que le pueda suceder a algún chico o chica. En ese sentido, los eventos fatales de público conocimiento que se produjeron en la Ciudad son un ejemplo cabal de la peligrosidad de esas actividades.

Según se informó, desde el viernes último y hasta el martes 1º de enero “se desarrollarán por la tarde operativos destinados a controlar el espacio público y las vías de acceso a la Ciudad, en tanto que por la noche se reforzará la presencia de efectivos policiales y de agentes comunales para el control de la nocturnidad”.