El chef de Mirtha Legrand reveló sus secretos en el programa

Francisco Sade lleva un año en el ciclo y en diálogo con la prensa habló de las experiencias más destacadas

Francisco Sade llegó al programa de Mirtha Legrand el año pasado y durante estos últimos meses ha recolectado varias historias gracias a su trabajo como autor de los importantes menúes.

En una entrevista que otorgó al portal Dogrun, el chef expresó que "se trata de un buen desafío con mucho aprendizaje".

Respecto a su debut, explicó que fue en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri y Juliana Awada. "Ese día ni siquiera tuve nervios, se me fueron cuando lo vi a Macri. Estaban todos muy nerviosos y me dije 'Si Macri y Mirtha están nerviosos, no me voy a poner nervioso yo por hacer un ojo de bife'".

En cuanto a los invitados, destacó a Beto Casella, quien lo felicitó por un volcán de dulce de leche. "Me dijo que soy el Messi de la cocina". Y también reveló que el peor fue Hugo Gatti, quien le dijo a Mirtha "que el risotto estaba horrible".

Finalmente, en cuanto a los gustos de la diva, contó: "Mirtha prueba de todo, nunca le hago nada que no le guste. El pulpo, el ciervo y las mollejas no las puede ver en la mesa. Excepto eso, tengo libertad de cocinar lo que quiera".