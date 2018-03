Se viene un nuevo round entre el PAMI y los farmacéuticos por la venta de medicamentos

Entidades nacionales que reúne al sector buscan una respuesta sobre la nueva modalidad que intenta bajar el precio de los remedios

A pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo por efecto de la incertidumbre que surge de las negociaciones entre el gobierno nacional y la industria farmacéutica. Ante ese cuadro de situación distintas entidades que agrupan a nivel provincial y nacional a las farmacias -parte vital de la cadena- salieron a expresar públicamente la preocupación por cómo será el futuro del expendio de los medicamentos a los afiliados de la obra social nacional, que en el grueso de sus integrantes tiene a los adultos mayores como protagonistas, segmento de la población que más consume remedios,

“Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la Vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo, no se conoce cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, no se conoce cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre, no se conoce de qué manera se pagarán los servicios y prestaciones de lo que va del 2018 una vez que el actual convenio finalice”, indicaron en un comunicado firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina, la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina.

“DEMASIADAS INCÓGNITAS PARA 5 MILLONES DE ARGENTINOS”

Las entidades plantean “demasiadas incógnitas para un convenio que termina en 20 días y provee de medicamentos a los 5 millones de argentinos con mayor demanda de atención sanitaria”.

“Estos interrogantes le están siendo retaceados a los jubilados bajo el manto de una promesa, ampliamente difundida por los medios, de reducir el gasto por parte del PAMI, pero sin indicar cuáles serían las consecuencias concretas de ese ajuste en el acceso del jubilado a sus medicaciones”, agregaron en el comunicado que firmaron conjuntamente y difundieron en las últimas horas.

Los farmacéuticos remarcan que “a este preocupante escenario se suma la promesa ampliamente difundida por el gobierno, en su disputa con los laboratorios, de bajar el precio del medicamento sin contemplar de qué manera se evitará sumergir a la mayoría de las farmacias en una crisis terminal”.

En la misma comunicación, remarcan que “las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios con la autorización de la Secretaría de Comercio, y las farmacias no tenemos la facultad que tiene el resto de la economía minorista argentina de trasladar el aumento de los costos al precio de venta”.

Y advierten “si dentro de 20 días debemos dispensar medicamentos a un precio menor al que hoy lo compramos ¿Quién se hará cargo de esa diferencia? ¿O acaso las farmacias deben dejar de comprar medicamentos hasta que la situación se defina poniendo en riesgo la normal provisión de medicinas a la totalidad de la población?”.

Cabe indicar que una situación similar se vivió a mediados del año pasado, cuando PAMI buscó cambiar el convenio para la venta de medicamentos. Y en el medio, con toda la incertidumbre, quedaron los 5 millones de afiliados de la obra social nacional.

Ahora los propios farmacéuticos plantean su incertidumbre. y agregan “¿A cuáles medicamentos podrá acceder el jubilado de ahora en más? ¿A los mismos que ahora consume o a otros?. ¿Podrá el jubilado seguir concurriendo a su farmacia de confianza para acceder a sus medicinas o deberá, con el gasto adicional que esto conlleva, buscar algún shopping de medicamentos lejos de su hogar? ¿Cómo debemos entender que el Estado pretenda reducir el precio de los medicamentos y al mismo tiempo aplicar un aumento salvaje de los impuestos para las farmacias?”.

Las entidades farmacéuticas reclamaron “la libre accesibilidad de medicamentos en todo el territorio nacional, que se establezcan condiciones equitativas para las farmacias prestadoras respetando sus particularidades geográficas y su dimensión económica para asegurar la continuidad de la amplia red actualmente vigente, en un rubro esencialmente sanitario, aunque haya quienes que pretenden convertirlo en coto de caza de grandes intereses económicos”.

Aún desde PAMI no se refirieron sobre el tema, y estiman en las distintas entidades farmacéuticas nacionales y provinciales, que ésta puede ser una semana clave para conocer más detalles sobre el nuevo modelo que puede ponerse en vigencia desde abril para la venta de medicamentos a los afiliados a la obra social nacional.