Malena Pichot, lejos de pedir disculpas, hizo su descargo

La humorista se refirió al polémico episodio por el que Maju Lozano decidió cortar su móvil



Ayer por la tarde, Malena Pichot fue sacada del aire cuando Maju Lozano decidió cortar el móvil en el que estaba estrevistándola.

La conductora explicó que sintió la falta de respeto cuando un compañero de la humorista se paseó tras de cámara realizando un gesto obsceno, aunque también por el tono y la tensión creciente.

En Twitter, Malena decidió hacer su descargo y fue implacable.

"Me cuentan que Maju Lozano sigue ofendida por el móvil de ayer. Quieren disfrazarlo de "tema serio", pero me estaban preguntando por una pelea boluda de Twitter ¡y retándome a mí por las barbaridades de Baby. Déjense de joder", escribió en un primer mensaje.

Y siguió: "la producción de @soymajulozano me está pidiendo una nota hace más de un mes y siempre digo que no porque en la tele no te preguntan te atacan. Respondo todo sin someterme a su tono de solemnidad impuesta y me sacan del móvil".

"Si quieren gente seria llamen a gente seria politólogas, sociólogas, filósofas y periodistas. Si quieren venir a mi radio a preguntar que mierda puse en tuiter va a aparecer un amigo en culo con un desodorante", cerró en su hilo.