Envuelto en polémica y con el repudio de periodistas, asumió Moreau en la comisión de Libertad de Expresión

Una nueva tanda de comisiones parlamentarias quedaron conformadas hoy en la Cámara de Diputados, entre las que se encuentra la de Libertad de Expresión, donde fue designado presidente el ex dirigente radical y actual diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien negó haber justificado las agresiones al periodista Julio Bazán durante los incidentes de diciembre pasado frente al Parlamento cuando se debatía la reforma previsional.

La designación de Moreau, propuesta por la diputada del FPV-PJ Gabriela Cerruti, fue acompañada por la mayoría de los bloques parlamentarios, con una objeción de la diputada de Cambiemos Karina Banfi (UCR), quien explicó que la propuesta de nombrarlo surgió de “la representación proporcional” de la Cámara baja y se hace, dijo, “entre los bloques y no entre los diputados. Es exclusiva responsabilidad de cada bloque”.

Tras recordar que el kirchnerismo había impedido en marzo de 2014 la asunción del ex vicepresidente y ahora senador nacional del radicalismo, Julio Cobos, al frente de la comisión de Educación, Banfi aseguró que Cambiemos no iba a adoptar la misma actitud del FPV-PJ, al señalar: “No vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hagan".

De todos modos, la diputada radical bonaerense” le reclamó a Moreau que le pidiera disculpas al periodista de TN Julio Bazán, agredido en los incidentes frente al Congreso de diciembre pasado, ya que "sería una buena manera de comenzar”, al hacer referencia a las declaraciones del diputado cuando afirmó que el periodista "no sólo fue víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo donde trabaja".

Moreau, a su turno, le respondió a Banfi y, fiel a su estilo, le preguntó: “No sé a quién le está dando explicaciones, si a un diario o al pueblo. Yo como diputado doy explicaciones al pueblo y no a un diario”, y sostuvo que “hay que pedir explicaciones a los poderes públicos para que determinen quiénes son los culpables por las agresiones, porque ni la Justicia ni el Ejecutivo hicieron nada para identificar a los agresores de los 33 periodistas agredidos”.

“Yo no pido disculpas sobre mentiras. Fue una mentira de Clarín. Yo no agredí a Bazán. Dije que hay violencia por las mentiras. Voy a hacer lo que no hizo el Gobierno, que es tratar de averiguar quién lo agredió. Es la mejor manera de defender la libertad de expresión”, enfatizó más tarde Moreau en declaraciones a la prensa.

Moreau será acompañado en la vicepresidencia de la comisión por las diputadas Orieta Vera (CC-ARI), como vicepresidenta primera, y Silvia Horne (Movimiento Evita), como vicepresidenta segunda.

En la mañana de hoy, también se constituyeron las comisiones de Personas Mayores, que quedará en manos de la diputada del Frente Renovador Mirta Tundis, que presidió hasta diciembre la de Previsión, clave en el debate por la reforma previsional, en tanto que en la vicepresidencia primera estará Estela Regidor (UCR-Corrientes); y en la vicepresidencia segunda, Ana María Llanos Massa (FPV-PJ-Chubut).

También, y entre las comisiones que quedaron constituidas hoy se encuentra la de Relaciones Exteriores, que continuará en manos de Cornelia Schmidt Liermann (PRO), que será secundada por el diputado Guillermo Carmona (FPV-PJ-Mendoza), que presidió durante el kirchnerismo ese cuerpo, y como vicepresidenta segunda la jujeña Carolina Moisés (Justicialista).

En tanto, en la de Salud fue designada Carmen Polledo (PRO), mientras que la vicepresidencia primera quedó la diputada de San Luis Ivana Bianchi (Compromiso Federal), y la vicepresidencia segunda será ocupada por el tucumano Pablo Yedlin (Argentina Federal).

Finalmente, la comisión de Defensa de la Competencia será presidida por la massista Marcela Passo; vicepresidente primero Walberto Allende (Argentina Federal), y en la vicepresidencia segunda, Juan Cabandié (Frente para la Victoria-PJ), mientras que la Bicameral de Seguimiento de los contratos de Participación Público-Privada, estará en manos de Diego Bossio (Justicialista), acompañado en la vicepresidencia por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO).