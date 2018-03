San Carlos se despertó en el complemento y logró abrochar tres puntos muy valiosos

Regaló el primer tiempo, pero en la parte final, cambió su postura, dio vuelta el resultado y se abrazó a un triunfo clave

leandro duba

lduba@eldia.com

San Carlos festejó bajo la lluvia. Tuvo que sufrir demasiado para quedarse con los tres puntos, pero al fin y al cabo, la esperada victoria se quedó en Berisso.

El Celeste venía golpeado por el tropezón ante Acassuso. Por eso, ayer tuvo la chance de reivindicarse ante su público y ante sí mismo. El equipo que conduce Jorge Vivaldo arrancó dormido. Durante los primeros 45 minutos no ofreció prácticamente nada. Jugó lejos de su nivel, no aparecieron las individualidades, y encima, no se le cayó ninguna idea como para lastimar a un Fénix que también mostró poco.

Hubo más empuje y entrega que otra cosa. Pero con esos argumentos no se ganan partidos.

San Carlos recién pateó al arco a los 17 minutos, cuando Maximiliano Badell probó desde afuera del área, pero su remate se perdió lejos del travesaño.

Y a los 21, hubo un tibio cabezazo de Gustavo Mendoza, que fue controlado sin problemas por el arquero del Cuervo.

El partido fue un verdadero fiasco. Ninguno de los dos propuso algo distinto, por eso, tanto Pablo Bangardino como Nicolás Rodríguez fueron simples espectadores.

Sin embargo, y cuando todos esperaban el pitazo final, Fénix sorprendió con una pelota parada, a los 45. Tiro de esquina desde la derecha de Luciano Romero, Juan Cruz Huinchulef mete un frentazo esquinado al palo derecho para establecer el primer gol de la tarde.

Fue un baldazo de agua fría porque el Cuervo, en la única situación favorable, quebró el cero.

cambió a tiempo

Sin dudas que hubo un profundo lavado de cabeza en el vestuario, por parte de Jorge Vivaldo. Por eso, San Carlos salió a jugarse todas sus fichas para cambiar la historia. Y lo logró.

Se adelantó varios metros en el terreno de juego y mejoró el trabajo de los volantes. Así, fue metiendo de a poco a Fénix contra su propia zona.

Crecieron los trabajos de Nicolás Igartúa y también de Wilson Gómez. Pero la clave estuvo en el ingreso de Nahuel Fernándes Silva (reemplazó a Gustavo Mendoza). El ex Gimnasia le cambió la cara al equipo. Entró bien metido en el partido. Se movió rápido de tres cuartos de cancha, jugó a un toque y contagió a sus compañeros.

En el mejor momento del equipo (a los 23), apareció el empate. Jugada por izquierda de Wilson Gómez, dejó a dos rivales por el camino, y dentro del área, sacó un “puntazo” de zurda que se metió en el segundo palo. Delirio y desahogo de todo el pueblo “villero”.

Con ese envión, el de haber logrado la igualdad en el momento justo, San Carlos se dio cuenta que lo podía ganar. Se volcó masivamente al ataque, soltó a los laterales (Alejandro Gómez terminó siendo un delantero más) y puso contra las cuerdas a Fénix. Y a seis minutos del cierre, apareció el correntino Leonardo Morales para establecer la segunda conquista, en medio del diluvio. San Carlos ganó y se ilusiona con salvarse del descenso.