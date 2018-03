Messi: "Lloré varias veces por las finales perdidas"

En una extensa entrevista concedida a tres meses del Mundial de Rusia Lionel Mesi repasó varios temas que tienen que ver con la Selección y su presencia en el máximo certamen.

"Lloré varias veces por las finales perdidas" reconoció el capitán del equipo nacional quien además auguró que "Vamos al Mundial con mucha ilusión.

Durante la nota transmitida en el programa "La Cornisa" de Luis Majul, Messi habló sobre todos los temas, las finales perdidas y el sueño mundialista.

"La cabeza sabe que está ahí, que cada vez falta menos. He visto por todas partes del mundo las ganas de la gente de que también sea un Mundial bueno para mí, que se nos dé el deseo de verme campeón".

Lio también reconoció que "La verdad que lo tomo con naturalidad, me acostumbre a vivir de esa manera...¿Si tengo analista? No, todo lo que me pasa lo hablo con mi familia, con mi mujer, mi papá. Mi mamá, mis hermanos; son los que siempre y los que sabe todo"

E insistió finalmente: "Lloré varias veces por partidos así o por finales perdidas, por lo que significaba estar tan cerquita haber creído que merecíamos ganar y no poder consagrar el sueño de todo un país...Fueron golpes duros".