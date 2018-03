Jennifer Lawrence negó los rumores sobre su relación con Brad Pitt

Los rumores sobre una relación entre Brad Pitt y Jennifer Lawrence comenzaron a circular hace dos meses. El actor se separó en septiembre de 2016 de Angelina Jolie y la joven actriz hizo lo propio del director Darren Aronofsky, lo que había alimentado los comentarios acerca de una relación entre ambos.

Sin embargo, Lawrence fue rotunda al respecto: "No". La afirmación fue realizada ayer por la noche durante el Watch What Happens Live que conduce Andy Cohen.

"No. Lo conocí una vez hacia 2013, pero fue por casualidad", dijo respecto a Brad Pitt. Lawrence demoró mucho tiempo en salir a desmentir su relación, motivo que también influyó en la especulación sobre una nueva pareja de Hollywood.

Sin decir mucho más al respecto de Brad Pitt, Lawrence sí se animó a hablar de su ruptura con Darren Aronofsky. La actriz reveló una particular forma que su amiga Amy Schumer eligió para alegrarla pese al estado de tristeza que vivía por la separación.

"Cuando rompimos con Darren, le conté a Amy que estaba realmente triste. Al día siguiente tenía un bouquet de flores que me habían enviado y yo me pregunté ¿qué es esto? Entré el bouquet y leí la nota que tenía dentro, que decía: 'Siento mucho oír que morirás sola. Con amor, Amy'", contó Lawrence.