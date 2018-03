Vuelven Las Trillizas de Oro: “Tenemos muchas cosas para contar”

Las animadoras debutan hoy por KZO con un magazine matutino, acompañadas por Pato Galván

| Publicado en Edición Impresa

El regreso a la televisión de Las Trillizas de Oro se dará finalmente hoy, desde las 10.15, a través del magazine matutino “Mañanas Nuestras” que emitirá de lunes a viernes por la señal de cable KZO.

Según adelantaron las angeladas hermanas, será un envío muy a su estilo, del que también participará Pato Galván, para ayudarlas con el “orden”.

“Es un ciclo enfocado a la mujer de nuestra edad, al público que nosotros tenemos. Es un magazine, con entrevistas, con gente que va a ir al piso, vamos a terminar comiendo algo, va a haber una cocina, después va a haber invitados. También se va a hablar de salud, de belleza, una parte de revistas, van a venir emprendedores, chicos que tengan cosas nuevas. Es un mix de todo”, anticipó María Laura.

Las hermanas contaron que la propuesta les llegó del canal y, sin descartarlo, dijeron “vamos a ver de qué se trata”. “Vinimos al canal, escuchamos la propuesta, nos gustó y listo, ahí arrancamos. Fue todo muy rápido, en 15 días”, contó María Emilia.

En relación a su regreso a la televisión después de 13 años, María Laura explicó que se trata de un contexto totalmente diferente al que ellas vieron, y que eso lo convierte en todo un desafío. “Aparte es un canal muy nuevo, con mucha cosa de internet, de instagram, de la web. Hay gente joven y tiene muchas ideas nuevas, nos parece espectacular. La verdad que buenísimo”.

Y dijeron que se sintieron como diosas al ser recibidas por las autoridades de esta señal. “Nos trataron divino. Parece que no estuvieras trabajando con gente de televisión. No es que la gente de televisión no nos guste, lo que pasa es que a nosotros nos remonta a los años y el siglo pasado cuando nosotras estábamos trabajando. Acá suena más a que estás dentro de una empresa tecnológica de la web, más que lo que vos ves que es un programa de televisión”.

En este sentido, dijeron que esta vuelta, por todo esto, será especial y también diferente a cualquier experiencia vivida. “Ninguna era abuela por ejemplo, ahora somos abuelas. Tenemos muchas más cosas para contar y muchas más cosas que tenemos que hacer. Nos encuentra cambiadas, esa es la naturaleza”, afirmaron.

PICANTES DECLARACIONES

A horas de su programa, las hermanas supieron “calentar” la previa: para promocionar su regreso en “Mañanas Nuestras”, las hermanas se pasearon por los medios y, en una entrevista realizada esta semana, consultadas por el tema más candente del momento, los abusos en la televisión, las Trillizas dejaron muy pero muy picantes declaraciones sobre el hombre que las catapultó a la fama y uno de los grandes galanes de la historia, Julio Iglesias.

El hombre que dijo ser amante de mil mujeres siempre tuvo fama de conquistador serial, algo que confirmaron, entre risueñas y enojadas, las Trillizas de Oro.

María Eugenia, María Laura y María Emilia recordaron en declaraciones en el programa radial de Fernando Prensa los tiempos en los que fueron coristas de Julio Iglesias y lo destrozaron por las actitudes que el cantante tenía con las mujeres.

Las Trillizas, que están a punto de volver a la televisión mañana con un magazine, recordaron aquellos días de 1978 en los que saltaron a la fama, pero donde no todo era color de rosas.

“Era un maestro. Este señor sigue siendo un genio”, comenzó diciendo Emilia, pero entonces Eugenia disparó: “Hoy estaría en cana Julio Iglesias, porque no solamente se le acercaban, o él se acercaba a las minas, sino que las tocaba. Hoy estaría con un juicio que le darían cadena perpetua”.

Eugenia trató luego de minimizar sus dichos, y afirmó que “era cariñoso y afectuoso”, aunque luego Laura añadió que “les daba besos en la boca a todas, estaría con cadena perpetua. Las seguidoras muertas con él, hacían cola”.

“Golpeaban la puerta y preguntaban: ‘¿Terminaste? ¡me toca a mí!’”, contó Emilia, negándose a dar nombres de las damas que golpeaban la puerta de Julio. Prácticas de otros días.

Finalmente, cuando les preguntaron si en alguna oportunidad el seductor Julio había intentado seducirlas a ellas, lo negaron: “Nunca pudo, estábamos rodeadas de mamá, papá, nuestro representante, no podía ni mirarnos. Además, él tenía 37; y nosotras, 18, no éramos fanáticas, lo que te ayuda para ser compinche. Él nos trataba como sus niñas, pero ‘niñas’, como dice la palabra”.

“La última vez que salimos al aire ninguna era abuela. Nos encuentra cambiadas, esa es la naturaleza”

Las Trillizas de Oro, que hoy arrancan su primer programa en 13 años