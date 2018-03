Prohíben difundir el video de la jueza que le grita a una niña

Tras la difusión de un video en el que la jueza salteña Claudia Güemes ordena a los gritos que una niña vaya con su madre, mientras la pequeña llora porque no quiere, la Justicia de Salta dispuso que las imágenes se dejen de compartir.

Así lo estableció la jueza de Menores número uno de la provincia del norte, Tatiana Dip, quien hizo lugar a una medida solicitada por los asesores de Menores e Incapaces Marcelo Fernández Esteban y Claudia Mariela Flores Larsen.

De este modo, ordenó que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) haga cesar “en forma inmediata la publicación, difusión, reproducción por cualquier medio o difusión pública o privada de grabaciones fílmicas o noticias, datos, informaciones o imágenes que han sido o pudieran estar siendo reproducidas por intermedio de un posteo de Facebook identificado en la demanda”.

La medida, según difundió el Poder Judicial, se tomó “a fin de preservar exclusivamente el derecho a la intimidad, imagen y dignidad de la niña que aparece en dicho material”.

Las imágenes que salieron a la luz esta semana colocaron en el ojo de la tormenta a la jueza de Familia Claudia Güemes, quien procede a maltratar a una nena que no quería ir con su madre.

A los gritos de “soy la autoridad”, “me la puedo llevar por la fuerza” o “si no cumple, no va a vivir más con su papá”, la jueza obligaba a la pequeña a ir con su progenitora. En las imágenes no se ve a la niña, solo se escucha su llanto, pero se puede distinguir a su abuela.

Por el caso, la magistrada Claudia Güemes deberá enfrentarse a un pedido de jury de enjuiciamiento, un sumario administrativo en la Justicia y denuncias penales por abuso de autoridad, coacción agravada y prevaricato.

LEA TAMBIÉN: Acusan a una jueza de familia salteña de maltratar a una menor