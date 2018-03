San Carlos, sin margen de error, recibe a Platense con la necesidad de una victoria

| Publicado en Edición Impresa

La victoria de ayer de Almirante Brown sobre Talleres de Remedios de Escalada, con la vuelta de Blas Giunta al frente del equipo, obliga a Villa San Carlos a conseguir esta tarde una victoria, porque ahora la diferencia en la tabla de los promedios es de cuarto unidades, pero con un partido pendiente para los de Isidro Casanova.

El Celeste, que viene de un buen empate en su visita a la UAI Urquiza (1-1), sabe que el choque de hoy ante Platense, en Berisso, será clave, ya que un éxito le permitirá seguir de cerca de la Fragata, en la lucha por no descender.

El encuentro, válido por la 28º fecha del torneo de la B Metropolitana, comenzará a las 15:05, se jugará en el Genasio Sálice con el arbitraje de Américo Monsalvo y será televisado para todo el país por la señal de cable TyC Sports.

San Carlos, ya sin margen de error, necesita los tres puntos. Y si bien el rival de turno es Platense, uno de los candidatos a lograr el ascenso, sabe que no hay otra alternativa si es que pretende seguir teniendo chances de salvarse del descenso.

La situación del Celeste es compleja. Quedan siete partidos para el cierre de la temporada (21 puntos), por lo que tendrá que poner toda la carne en el asador en procura de evitar el descenso.

VUELVE LEONARDO MORALES

Con relación al equipo de esta tarde, el entrenador Jorge Vivaldo meterá una sola variante en la formación titular, respecto del que igualó en Villa Lynch.

Leonardo Morales ingresará desde el arranque en reemplazo de Gustavo Mendoza.

RESULTADOS

Ayer se jugaron tres partidos de la fecha 28, con estos marcadores: Almirante Brown 2, Talleres 0; Comunicaciones 3, UAI Urquiza 1 y San Miguel 1, Barracas Central 2. Hoy a las 16 juegan San Telmo vs. Fénix; Colegiales vs. Acassuso y Español vs. Defensores de Belgrano. A las 16:30, Atlanta vs. Sacachispas. Y a las 17:05 (por TyC Sports), Estudiantes vs. Tristán Suárez.