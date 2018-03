Sobreseyeron a Moreno en la causa por la supuesta "manipulación maliciosa" de índices del Indec

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó hoy al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la causa en la que estaba acusado de haber manipulado los índices del Indec. El magistrado también dispuso el sobreseimiento de la ex directora del instituto estadístico Ana María Edwin, y de la ex funcionaria a cargo del Indice de Precios al Consumidor Beatriz Paglieri.

"Ha quedado debidamente demostrado la imposibilidad de responsabilizar penalmente a los indagados por la comisión de ilícito alguno por no haberse vulnerado disposición legal alguna, al no haberse comprobado ninguna de las hipótesis denunciadas", sostuvo Canicoba Corral en un fallo de 103 páginas.

En la misma línea, el magistrado señaló que el hecho denunciado "es claramente una cuestión política no justiciable, donde el gobierno de turno a través del Ministerio e instituciones correspondientes, decide como corresponde según una metodología y no una ley, a su criterio, la forma de medición de los índices que luego le permitirán a su saber desarrollar su política económica".

"No se advierte ningún elemento de convicción en el ejercicio de la sana crítica que permita sostener que Moreno de alguna manera instó verbalmente o por escrito, abusando de su autoridad, a algún funcionario del Indec en aquella época, a que violara el secreto estadístico", aseguró el juez.

"No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la Metodología vigente", remarcó.

La causa se inició a partir de una denuncia de una ONG a la que se le anexó luego otra de dirigentes radicales en la que se sostenía, en base a publicaciones periodísticas, que Moreno le había solicitado a la entonces Directora de Índices de Precios de Consumo (IPC) del Indec, Graciela Bevacqua, que le relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, cuya confidencialidad se encuentra amparada por el secreto estadístico.

Según las notas periodísticas, al negarse Bevacqua a brindar esa información, se habría dispuesto su reemplazo en el cargo por Paglieri, funcionaria de confianza de Moreno. Durante su indagatoria, Moreno negó haber cometido algún ilícito y aseguró hoy haber detectado que la metodología que aplicaba el Indec para medir algunos precios "no era la adecuada" cuando el organismo quedó bajo su órbita.

"Se detectó que la metodología que aplicaba el Indec para algunas variedades no era la adecuada", sostuvo Moreno y apuntó a Graciela Bevaqcua. En base a ello, justificó y firmó un memorando entre fines de 2006 y comienzos del 2007 al que se "dio carácter reservado porque eran situaciones delicadas porque estábamos demostrando" que no se "estaba trabajando correctamente".

A fin del año pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido el procesamiento del ex secretario de Comercio y los ex funcionarios del Indec, por lo que en los tribunales de Comodro Py se estima que apelará el fallo de hoy.