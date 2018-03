Una vez más, los gremios docentes decidieron que no empiecen las clases

Ctera convocó a un paro nacional de 48 horas. Suteba y FEB se adhirieron. Sadop sólo se suma el lunes. Casi cinco millones de alumnos afectados. El 5 de marzo habrá una movilización de los maestros

No hubo sorpresas. Si bien no fueron pocos los que creyeron que, a pesar del rechazo de plano a la oferta salarial del gobierno, este año los gremios docentes podían salir de la lógica del no inicio de clases, finalmente definieron un paro de 48 horas para el lunes y martes. La cartera laboral bonaerense anticipó que “se descontarán los días”.

El 5 de marzo la medida afectará a los 4,7 millones de alumnos de todos los niveles de la enseñanza, pues además de la Feb, el Suteba y Udocba, hará huelga el Sadop, gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas.

Ese día, además, todas las entidades sindicales de la Provincia participarán de la movilización que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la paritaria nacional docente y protestar contra el “techo del 15% en las negociaciones provinciales”.

La marcha estará encabezada por la mayor organización federal del sector, la Ctera, que también definió un paro nacional para los dos primeros días hábiles de la semana entrante.

La Uda, si bien no hará huelga, convocó a la marcha con similares reclamos, a los que se suma la aplicación de la cláusula gatillo, el mecanismo de actualización automática del salario de acuerdo a la inflación que se utilizó en 2017 y que ahora, en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones, se niegan a poner sobre la mesa paritaria. El gobierno de María Eugenia Vidal lo considera un “instrumento inflacionario”, confiaron altas fuentes de su administración.

En ese contexto, la dirección general de Educación provincial hizo efectivo ayer el pago extraordinario “por única vez” de $4.500 a los 35.788 maestros y profesores que no faltaron nunca durante el ciclo lectivo 2017. Ese número representa el 12,6% de la población docente bonaerense.

No es un dato aislado. El Ejecutivo afirma a pie juntillas que “la Provincia tiene déficit” y que un 15% es “la mejor oferta” que puede “hacer y cumplir”. Es por ello que apuesta al presentismo para mejorar el ingreso de los docentes, a punto tal que quiso darle rango paritario a ese ítem en la reciente negociación, ofertando $6.000 al año a quien registre asistencia perfecta. Sin embargo, por ese camino será imposible alcanzar un acuerdo.

Por caso, la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, lo dejó claro ayer al mediodía, tras el congreso extraordinario de esa organización que definió dos días de paro en consonancia con Docentes Argentinos Confederados (DAC), la entidad nacional que conforma. “En ningún momento de la negociación amenazamos con medidas de fuerza. Fuimos muy respetuosos del ámbito paritario, pero no podemos aceptar un salario por debajo de la previsión inflacionaria ni acordar bonificaciones que impliquen negociar la salud de los docentes”, subrayó, en referencia al premio por presentismo, que no cobrarán quienes tomen licencia por enfermedad.

En cuanto a la previsión inflacionaria, los gremios se basan en “las proyecciones que vienen realizando todas las consultoras privadas, incluso las más cercanas al gobierno, y el propio Banco Central”, que hablan de una inflación para este año superior al 20%.

En cambio, en diálogo con este diario, el titular de la cartera económica provincial, Hernán Lacunza, consideró que la proyección del 15% es “asequible” (alcanzable).

Un punto que jugó con fuerza contra la oferta del gobierno de Vidal de un 15% de aumento para todo 2018 fue que esa cifra deja a un gran porcentaje de la población docente con un ingreso inferior a la canasta básica total, situada hoy por el Indec en torno a los $17.000.

Otro elemento es que el sueldo básico no se abordó en la negociación y, por lo tanto, quedaría anclado en $5.400.

“El gobierno nos hizo tres propuestas y todas fueron iguales, a pesar de que ya las habíamos rechazado porque dejaban a miles de docentes por debajo de la línea de la pobreza”, expresó al respecto Mirta Petrocini.

Luego realzó que “la decisión del paro fue evaluada y debatida por los educadores en cada distrito de la Provincia”, y añadió que “existe un sinnúmero de problemas que exceden lo salarial, como el cierre de cursos y escuelas y la imposibilidad de miles de maestros y profesores de tramitar sus licencias por enfermedad”.

Tras conocerse la decisión de ir al paro por parte de las dos mayores organizaciones gremiales bonaerenses -Feb y Suteba-, los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Economía, Hernán Lacunza, y de Asuntos Públicos, Federico Suárez, junto con el director de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la capital federal, donde cruzaron con dureza a los dirigentes gremiales.

Contaron que “esta mañana (por la de ayer) mantuvimos una ronda de conversaciones con los gremios para pedirles que revean su postura, invitarlos a seguir negociando el fin de semana y ofrecerles un anticipo a cuenta del futuro acuerdo del 5%”, comentó Lacunza.

Según el ministro, los dirigentes gremiales dijeron que la propuesta era “tardía”. En cuanto a una negociación a desarrollarse entre hoy y mañana, la secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre, aseguró a este medio que no recibieron “ninguna convocatoria formal”.

El titular de Trabajo, Marcelo Villegas, expresó que el gobierno “dejó un canal abierto para mantener la negociación”, aunque enfatizó que “si hay paro, si no hay contraprestación, hay descuento”.

Lo cierto es que, una vez más, no empezarán las clases en tiempo y forma, y no sólo en territorio bonaerense. La Ctera anunció una huelga nacional para el lunes y martes próximos, al igual que DAC (Feb en la Provincia).

Los privados del Sadop harán paro solamente el lunes, día en que todos los gremios, incluidos Uda y Amet y los universitarios de la Conadu, se movilizarán por el centro de la CABA.

“A nivel nacional responsabilizamos al ministro de Educación (Alejandro Finocchiaro) por derogar el punto de la ley de financiamiento educativo que establece la paritaria federal. Esa medida, muy lejos de solucionar algo, aumentó los problemas”, sostuvo la titular de la Ctera, la santafecina Sonia Alesso.

¿Cómo sigue la historia? El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, anticipó que si no los convoca el gobierno provincial “serán las asambleas de base de cada gremio las que decidan la continuidad de las medidas”.

No obstante, todo indica que la semana que viene habrá una nueva reunión paritaria.