Apaolaza, el goleador que sueña con seguir los pasos de Carrillo

En Primera los centrodelanteros escasean y, por eso mismo, tiene la ilusión de empezar a estar en la consideración en un futuro cercano. Ayer en Reserva metió tres goles

| Publicado en Edición Impresa

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Las divisiones juveniles de Estudiantes se han caracterizado históricamente por promover grandes centrodelanteros que luego brillaron a nivel nacional e internacional pero, en la actualidad, este tipo de jugadores escasean en la Primera albirroja. Mariano Pavone, el único del plantel con características de “9” de área puro, es considerado suplente por Lucas Bernardi. En este contexto, en la Reserva comandada por Leandro Benítez aparece Francisco Apaolaza, un atacante categoría 1997 que ayer en la victoria ante Olimpo (ver nota aparte) metió tres goles y confirmó que viene en franco crecimiento.

Pancho, como lo conocen todos, nació en Magdalena el 19 de junio e hizo infantiles en el CRIM, historia idéntica a la de Guido Carrillo. En el 2012, con edad de Octava División, llegó a las juveniles del Pincha de la mano de Carlos Bottegal. “Un día me vio y le gustó como jugué. Cuando me llegó la noticia de que iba a jugar en Estudiantes no lo podría creer”, contó Apaolaza ayer desde la tranquilidad de su ciudad natal, luego de haber brillado por la mañana en el Country Club.

Una vez en el Pincha compartió categoría con Santiago Ascacibar, Lucas Rodríguez, Iván Gómez, Bautista Cascini, Carlo Lattanzio, entre otros, siendo año tras año el equipo juvenil albirrojo que más punto sumaba en el torneo organizado por la AFA. “Era una división plagada de grandes jugadores, pero sobre todo de grandes personas. Que estén hoy en Primera muchos de ellos, o el Ruso en Alemania, es una alegría enorme para mí. Fue un placer compartir tantos momentos con ellos”, subrayó el atacante, quien luego agregó: “Espero poder llegar a Primera y volver a compartir una cancha con varios de ellos como lo hice en las juveniles con tanta satisfacción”.

Los momentos más destacados de su etapa de inferiores los vivió en los últimos años: en el 2016 fue el goleador del combinado Sub 18 de Estudiantes que se consagró campeón de la Frenz International Cup en Malasia venciendo al Internacional de Porto Alegre en la final y, en el 2017, fue uno de los jugadores más destacados de la cantera con fuerte presencia goleadora tanto en la Cuarta División dirigida por Martín Mazzuco como en la Reserva.

En el presente 2018 había arrancado con el año torcido en los primeros cuatro partidos pero, ayer ante Olimpo, se desquitó con un “hattrick” en la goleada por 6-3. “No había convertido goles este año y meter tres de golpe fue muy lindo. Esto entusiasma y da mucha confianza para lo que se viene”, comentó.

¿Cuáles son sus características como delantero? Es un “9” de área auténtico, con una importante contextura física y con olfato goleador tanto con los pies como con la cabeza. Se siente cómodo cuando es acompañado por extremos veloces que rompen por las bandas y lo asisten, aunque en los últimas temporadas ha aprendido a retrasarse algunos metros para complementarse con los mediocampistas cuando no le llega la pelota.

La ilusión de poder empezar a asomar en el plantel profesional está latente, más aún sabiendo que en Primera solo Pavone comparte sus características y, en juveniles, jugadores como Facundo Bruera, Nahuel Luna y Gonzalo Ireba se encuentran sumando minutos en otros clubes. Al ser consultado sobre esta situación que se le presenta, contestó: “Lo pienso obviamente, pero trato trato de estar tranquilo. No quiero desesperarme, porque sé que hay que esperar la oportunidad”.

Si bien todavía no concentró con el plantel profesional, el año pasado fue incluido por Gustavo Matosas en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana, mientras que en el 2016 participó de un amistoso ante Cambaceres.

CARRILLO Y KANE, REFERENTES

Apaolaza sueña con hacer el mismo recorrido que Carrillo, quien se convirtió en goleador de Estudiantes y fue transferido por millones de dólares a Europa. “Desde que empezó a jugar en Primera siempre lo miré, siguiendo sus movimientos y su técnica. Es envidiable todo lo que hizo”, indicó.

Igualmente, su máximo referente en la actualidad es el inglés Harry Kane: “Miro muchos videos de él para seguir cómo se mueve, es un modelo a seguir”.