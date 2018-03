Buscan al padre de una víctima de la tragedia de Cromañon

Familiares de Jorge Fucci, padre de un joven que falleció en el boliche Cromañón, llevan adelante su búsqueda desde el pasado 27 de febrero, cuando salió de su casa del porteño barrio de Mataderos hacia un laboratorio en Caballito para retirar análisis médicos, pero nunca llegó a destino.

Fucci, de 73 años, salió de su domicilio cerca de las 17.30 rumbo a un laboratorio ubicado en la zona de las avenidas Pedro Goyena y José María Moreno.

El hombre mide 1,73 metros, es semicalvo, cabello canoso, ojos marrones, tez blanca, contextura mediana. Ese día "vestía traje marrón, remera azul y zapatos marrones", confirmó hoy a Télam su esposa Delia Fucci.

"Jorge tiene pérdida de memoria a corto plazo, pero jamás lo perdí ni por media hora. Hace como 11 años que vamos a hacernos análisis a ese laboratorio y él conocía muy bien el camino de ida y vuelta, por eso creemos que algo le debe haber pasado", relató la mujer.

Y afirmó que el hombre "toma remedios psiquiátricos y neurológicos, pero desde el martes pasado (cuando desapareció) no los está tomando".

Delia pidió que "si alguna persona lo ve o cree que es él, por favor que le saque una foto y lo mande por mensaje para saber rápidamente, porque me pasó de ir a lugares donde me dijeron que lo vieron y es muy desesperante llegar, buscarlo y no encontrarlo", relató.

Jorge es padre de Pablo Fucci, uno de los jóvenes que falleció en el boliche Cromañón el 30 de diciembre del 2004.

Cualquier información que se pueda aportar, comunicarse al 911 o a los teléfonos 4687-3333/6478 de la Comisaría 42 de la Policía de la Ciudad, ubicada en Lisandro de la Torre 2343 o al celular 011-15-30123782 o al teléfono de su casa 4683-0796.