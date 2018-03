Balearon a un ex asesor del Ministerio de Seguridad

| Publicado en Edición Impresa

Oscar Edgardo Alvarenga (45), el suboficial mayor retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ex colaborador del Ministerio de Seguridad como “nexo” con los efectivos heridos en servicio, que el año pasado estuvo desaparecido cinco días hasta que lo encontraron en cercanías del Hipódromo de Palermo con un ataque de “amnesia”, tuvo que ser hospitalizado ayer por la madrugada con una herida de bala en uno de sus brazos, informaron fuentes oficiales.

Según los mismos voceros, Alvarenga, que hace dos meses no tiene más vinculación con el área que conduce Cristian Ritondo, fue atendido en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde le brindaron las curaciones de rigor y le dieron el alta médica.

Según denunció el propio Alvarenga, alrededor de las 03.00 fue interceptado por dos hombres en 34 entre 143 y 144, del barrio San Carlos, y uno de ellos lo encaró y le efectuó dos disparos, uno de los cuales le rozó el brazo.

Tras el hecho, en el lugar se montó un operativo policial que estuvo a cargo de la Jefatura Departamental La Plata y el destacamento policial La Unión, a la vez que se procedió a la realización de los peritajes.

“Qué pasa que se bajan dos encapuchados a a la vuelta de mi casa, me interceptan, les dejó la camioneta en marcha para que se lleven todo y uno me apunta a la cabeza con un revólver?? Y me dispara. El primer tiro no salió y alcanzo a agarrar el caño del arma y sale el segundo, no pegándome. El tercero me impacta en el brazo y, para mi asombro, me quema la mano de la que agarro el caño del arma. Se logra zafar y se mete adentro del auto con el otro y se dan a la fuga. Todo muy tranquilo y rápido”, indicó en su cuenta de Facebook.

“Me quedo con muchas dudas, y le doy gracias a Dios por salvarme otra vez”, concluyó.

Desde esferas de la investigación, por su parte, pusieron algunos reparos sobre la versión de lo sucedido, aunque aclararon que “no descartamos nada”.