El mundo Estudiantes, envuelto en críticas al equipo y los árbitros

Sebastián Verón habló del los errores de Néstor Pitana y Hernán Maidana: “Si yo estaba en cancha, el partido no terminaba”

| Publicado en Edición Impresa

Si bien el partido de Estudiantes ante Chacarita terminó el lunes, el día siguiente dejó mucha tela para cortar tanto por el bajo rendimiento del equipo albirrojo como por la seguidilla de errores arbitrales contra el Pincha. Mientras los hinchas ya ponen en duda el ciclo de Lucas Bernardi, Juan Sebastián Verón salió hablar sobre el arbitraje argentino y aseguró que “no entrenan el ojo”.

El año había comenzado de la mejor manera para el conjunto estudiantil en materia de resultados, tanto en el plano local como en el internacional. Por eso mismo muchos se ilusionaron con la clasificación a la Libertadores 2019, por un lado, y se tranquilizaron con el pase a octavos en la edición actual tras el empate en Uruguay y la contundente victoria frente a Real Garcilaso.

Pero cuando Bernardi empezó a rotar en el plano doméstico los resultados no lo acompañaron, algo que generó el enojo de muchos hinchas por las redes sociales. La primera caída que despertó fuertes críticas fue el 1-0 ante Huracán en Parque Patricios.

Pero la historia se terminó de complicar la semana pasada, tras la derrota frente al Santos en condición de local. Es por esto que tanto los jugadores como el entrenador saben que será clave, para terminar el semestre tranquilos, poder meterse entre los 16 mejores del máximo certamen continental a nivel de clubes. Para lograrlo deberán ganar la última jornada como local ante Nacional y poder traerse algo de sus visitas a Brasil y Cuzco.

La caída ante Chacarita, uno de los equipos más flojos de la Superliga, profundizó las críticas al equipo. El principal apuntado es el técnico, que luego del buen arranque de año estaba empezando a cambiar el pensamiento de los simpatizantes albirrojos, quienes no habían visto con buenos ojos su llegada al club por pertenecer a una “escuela futbolística” diferente a la de Estudiantes.

los errores arbitrales y el enojo de sebastián verón

Más allá de que el equipo comandado por Bernardi no está pasando por un buen momento, en los últimos tres encuentros que disputó no tuvo suerte con los árbitros y eso generó aún más enojo: ante Vélez, Facundo Tello no vio una mano en el gol de Rodrigo Salinas; contra el Santos, el ecuatoriano Roddy Zambrano y su asistente no vieron el offside en el tanto de Arthur; mientras que el lunes contra Chacarita, Pitana y Maidana tuvieron una noche para el olvido

En este contexto, Juan Sebastián Verón ayer habló con TNT Sports y fue contundente: “Tengo bronca. No es un justificativo porque el rendimiento del equipo no fue el mejor pero, si yo hubiese estado adentro de la cancha el partido no hubiera terminado. Ese tipo de cosas te sacan del eje, de partido, y la realidad es que después de la sanción del segundo gol estaba terminado por el semblante de los jugadores”.

Al ser consultado si se contactó con Pitana, contestó: “Hablamos después del partido, tal vez no en los mejores términos, pero hay que entender la situación. Me dijeron que por el ángulo de la cancha no lo vieron. Pero yo lo vi desde mi posición al ras del piso atrás del banco. Sino lo viste, es que algo está fallando”, y prosiguió: “Igual estoy cansado que manden disculpas por privado después”.

“Nosotros venimos de una reiteración de errores y no hicimos ninguno tipo de cuestionamientos, pero ahora vamos a sentar postura ante la Superliga y la AFA, porque es hora de replantearse ciertas cosas del referato”, prosiguió indicando Verón sobre qué hará la dirigencia pincharrata tras los fallos arbitrales.

Dejando de lado lo que pasó puntualmente el lunes, el máximo dirigente de Estudiantes fue muy duro por cómo se preparar los árbitros en el país: “El juego evoluciona pero no se ve una mejora del arbitraje. Tienen que tener un entrenamiento para afinar el ojo. No sirve solo juntarse en un lugar a correr, hacer físico y meterse en un gimnasio, sino también tienen que trabajar en la interpretación”.

TAMBIÉN HABLÓ ALAYES

Ayer también habló, en La Redonna, Agustín Alayes sobre el presente albirrojo: “Negativas son las sensaciones tras el partido de anoche (por el lunes). Por el rendimiento y el resultado. No pudimos estar en nivel”.

Al ser consultado por el ciclo Bernardi, indicó: “En líneas generales creo que está laburando bien. Todos los objetivos que nos planteamos al inicio del año están al alcance de la mano”. Por último, en cuanto a los fallos arbitrales, indicó: “No venimos con suerte. Contra el Santos, que hicimos un buen partido, nos quedamos sin nada por un error grosero”.