Tremendo momento: el abrazo de Ronaldo a Buffon pidiéndole perdón

Real Madrid clasificó ayer a su octava semifinal consecutiva de Liga de Campeones de Europa tras eliminar como local a Juventus, con un polémico tiro penal que convirtió Cristiano Ronaldo , a los 47 minutos del segundo tiempo, luego de que el árbitro ingles Michael Oliver cobró la pena máxima al ver una carga del marroquí Benatia sobre Vazquez, que sirvió para que el partido concluyera 3-1 a favor de los italianos.

El delantero portugués aseguró que "fue penal, no entiendo por qué están protestando", expresó el goleador sobre el foul sancionado por el árbitro inglés Michael Oliver en el minuto final del juego, que en ese momento iría a prórroga.

"Nada está regalado en el fútbol. Pienso que somos justos ganadores aunque no estuvimos bien esta noche y debe servirnos de aprendizaje", apuntó Cristiano en una nota con Radio Marca.

Luego, en frío y cuando se marchaba del estadio y mientras el arquero Buffón brindaba una nota para la TV, decidió parar y darle un abrazo.

Si bien las palabras que dice Cristiano en el oído del legendario golero no llegan a entenderse claramente, el delantero le estaría diciendo "perdón".

El abrazo de Cristiano y Buffon en la zona mixta. Dos señores del fútbol. pic.twitter.com/dq9Y1aepTY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 11 de abril de 2018

"El entorno se comió al árbitro, que no tuvo el coraje para no cobrar el penal. Si no tiene coraje, que se quede en la tribuna", decía el arquero en zona de vestuarios.